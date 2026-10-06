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基隆田徑場剛試營運就漏積水？市府：非工程漏水將增設擋雨設施改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆田徑場剛試營運就漏積水？市府：非工程漏水將增設擋雨設施改善。記者游明煌／攝影
基隆田徑場剛試營運就漏積水？市府：非工程漏水將增設擋雨設施改善。記者游明煌／攝影

基隆市立田徑場封閉5年斥資逾9億元，設置通過中華民國田徑協會國家認證的400公尺標準跑道等，3日重啟至12月31日前試營運，戶外跑道、籃球場及網球場，全部都免收費。但昨天民眾發現風雨籃球場及看台區下方跑道積水。基隆府今會勘說，非工程漏水，將增設擋雨設施改善。

基隆昨天大雨過後，民眾發現風雨籃球場及看台區下方跑道積水，質疑才剛試營運就出現積水狀況，懷疑是從上方工程漏水造成，還是旁邊排水系統不良，並有運動民眾說，跑道部分地方不平整。

市府表示，田徑場於日前工程驗收合格並取得使用執照，3日展開試營運。針對5日豪雨期間，民眾質疑漏水、積水為強風側潑雨水導致。經今天現場勘查，看台區屋頂及下方樓板均無水漬與漏水，積水主因在於風雨籃球場為維持良好通風與採光，設計採「擴張網」形式，導致豪雨伴隨強風時，雨水易由側向潑入，並非工程品質瑕疵。

針對側向潑雨問題，體育場已規畫於風雨籃球場側面增設「手動式捲簾」，並於看臺區樓板上方加裝「雨庇」以減少雨水潑入。教育處將積極爭取經費辦理改善。

體育場場長林柏樹表示，工程主體結構具5年保固，試營運階段若查有任何屬於施工瑕疵之問題，體育場將立即要求廠商進場修繕，嚴格把關工程品質。

教育處長吳雨潔說，田徑場的「試營運」正是為了找出需要優化的空間。教育處及體育場將積極盤點這段期間發現的問題，並於「正式營運前」將需改善項目一併處理完畢，以提供市民最安全、舒適的運動環境。

田徑 基隆 漏水

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