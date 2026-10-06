單一漁港正式納入災害認定計算 林沛祥推動救助制度貼近現況

去年風災期間，基隆部分漁船遭漂流木撞擊造成毀損，但過去制度以鄉鎮市區為單位計算，可能出現個別漁港受災嚴重，卻因整體行政區未達門檻而無法申請救助的情況。立委林沛祥推動漁業天然災害救助制度修正，農業部昨公告修正作業程序，即起生效，將「單一漁港」作為災害救助認定的計算單位。

過去天然災害救助以「鄉鎮市區」為認定範圍，部分漁船雖實際受災，卻因整體受災程度未達門檻而無法獲得中央救助，林沛祥今年8月5日邀集農業部漁業署、基隆市政府產發處及基隆區漁會召開協調會，爭取檢討相關制度。

林沛祥表示，去年風災期間，基隆部分漁船遭漂流木撞擊造成毀損。對漁民而言，漁船不只是財產，更是維持一家生計的重要工具，但過去制度以鄉鎮市區為單位計算，可能出現個別漁港受災嚴重，卻因整體行政區未達門檻而無法申請救助的情況。

林沛祥說，天災不會按照行政區域發生，也不是漁民能夠預料或控制。當漁民的生財工具因天災受損，救助制度就應該能真正回應現場需求。因此，在8月5日協調會中，林沛祥建議漁業署重新檢討災害認定方式，將認定範圍調整為更符合漁業實際運作的單一漁港。

經漁業署檢討，農業部昨公告修正「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」第五點第四款，定置網漁業及單一漁港之漁船（筏）依全毀、半毀數合計達5%以上，比照第一款或第二款規定辦理。

換言之，未來符合條件的單一漁港，可依該漁港內漁船的實際受災情形計算，不再僅以整個鄉鎮市區的受災程度作為認定依據，讓災害救助制度更貼近漁港第一線的實際情況。

林沛祥表示，制度是人設計的，當原有規定與實際情況有所落差，就應該透過檢討、修正，讓制度更加合理。這次成功推動相關作業程序修正不只是基隆漁民的權益獲得保障，也讓全台各地漁港未來面對類似天然災害時，有更符合實際情況的救助依據。