花蓮宗泰東大門候車亭功成身退 遷移回娘家

花蓮公車路線調整，原行經東大門夜市301路線已改行駛鐵道文化園區門口，原本宗泰集團贊助設置的東大門夜市候車亭，階段性任務圓滿完成，今天進行遷移作業。

花蓮縣政府建設處表示，因應站點調整，原候車亭不在公車行駛動線範圍內，已無實際候車功能，現場出現雜物、腳踏車堆置及人員停留等情形，為維護東大門夜市周邊環境整潔與公共安全，配合辦理候車亭遷移作業，日前台電電箱前廣告牆修繕工程已於9月17日完成，進一步將於10月5日至8日辦理候車亭拆除及遷移作業，10月6日為主要作業日，如遇雨則順延。

施工期間將先行清理周邊環境、設置封鎖帶並張貼施工公告，必要時請警察局及市公所相關單位協助，以確保工程安全順利；請民眾將現場物品清除，施工期間，避免靠近工地以策安全。

縣府表示，這座手繪候車亭於2020年設置，是花蓮第一座由企業贊助的友善公車候車亭，不只提供候車功能的公共設施，更承載在地企業支持花蓮、推廣公共運輸的心意。如今因路線調整功成身退，並非告別，而是「回娘家」。完成遷移後，這座大家熟悉的候車亭將移回阿美小米文化館，換個地方繼續陪伴花蓮民眾及遊客。

花蓮縣政府感謝宗泰集團對花蓮公共運輸的支持與投入，也期待未來持續攜手公私協力，讓公共運輸不只是移動的工具，更成為串聯城市街景、生活藝術及文化觀光的最美風景。