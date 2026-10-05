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宜蘭建材行火災釀4死1傷 縣政府協助申請災害救助金86萬元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉五金建材行3日晚間發生嚴重火災，造成4死1傷，代理縣長林茂盛前往醫院探視傷者，縣府社會處今天表示，將會儘速協助家屬辦理災害救助金的申請作業。圖／縣府提供
宜蘭員山鄉五金建材行3日晚間發生嚴重火災，造成4死1傷，代理縣長林茂盛前往醫院探視傷者，縣府社會處今天表示，將會儘速協助家屬辦理災害救助金的申請作業。圖／縣府提供

宜蘭員山鄉五金建材行3日晚間發生嚴重火災，全家6口奪4條人命、屋主的老母親受傷送醫，代理縣長林茂盛得知後昨晚前往醫院探視傷者，縣府社會處表示，將儘速協助家屬辦理災害救助金，包括死傷、安遷救助及財物損失共86萬元。

這場火警受到各界關注，縣消防局在救災之後也向民眾宣導住家不要加蓋鐵皮屋，若是住商混合型建築，存放材料或易燃物也應該妥善處理，避免發生災情。

宜蘭縣政府社會處10月4日派員查報其火災受災情形，當天剛好是蘭陽媽祖文化節陸上遶境最後一天，代理縣長林茂盛晚間恭送媽祖回鑾後，立即帶領社會處長林蒼蔡、衛生局長徐迺維及消防局長許振昌前往陽明交大醫院，探視撫慰游姓屋主及其受傷的母親。

縣政府除了致送慰問金，另因適逢媽祖文化節，林茂盛還特別向進安宮媽祖祈求「護身符」過香爐，在前往醫院致送慰問金時，一併把護身符帶給家屬，祈求保佑平安、撫平傷痛，並指示縣府團隊全力協助家屬處理後續事宜。

縣政府社會處今天表示，針對往生者的死亡救助金每人20萬元、屋主及老母親的安遷救助金每人2萬元、財物損失救助金2萬元，近日會儘速請專人協助家屬申請總計86萬元。

建材行游姓屋主看著付之一炬的住家，畢生心血全毀，傷心難過不已。記者戴永華／攝影
建材行游姓屋主看著付之一炬的住家，畢生心血全毀，傷心難過不已。記者戴永華／攝影

宜蘭 火災 林茂盛

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