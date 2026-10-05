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國慶焰火在台東 縣府提供免費接駁車

中央社／ 台東縣5日電

睽違9年，今年國慶焰火10日晚間在台東市卑南溪出海口施放，台東縣政府為因應大批人潮湧入，特別規劃免費接駁車，串聯火車站、轉運站及台東市海濱公園會場，方便民眾前往。

台東縣政府表示，國慶焰火活動會場鄰近台東市區，交通便利，民眾除可選擇步行前往外，也可搭乘免費接駁車，服務時間自當日下午2時至晚間10時30分，班距為每20分鐘一班，採坐滿即發車方式，並將視現場搭乘人數及交通狀況機動加開班次，以疏運活動期間人潮。

接駁車服務採雙向對開方式行駛，首發站分別為台東火車站及台東轉運站，搭乘火車抵達台東的旅客，可由台東火車站出口往右側步行至公車站第7月台搭乘；於台東轉運站搭乘的民眾，則可在轉運站第8月台候車。

此外，搭乘飛機抵達台東的旅客，可搭乘公路客運8128路線至台東轉運站，再轉乘國慶焰火活動接駁車前往活動會場，便利旅客轉乘。

為利民眾辨識接駁車輛，本次接駁車車頭將設置「國慶焰火在台東活動接駁車」識別牌，民眾搭乘時可認明車頭識別牌；各接駁點現場也會擺設相關站牌，並安排工作人員引導及搭乘服務，協助民眾快速辨識接駁位置及候車動線。

台東縣政府呼籲民眾，國慶焰火活動期間預期將有大量人潮，請配合現場交通引導及管制措施，多加利用步行及免費接駁服務，減少自行開車所造成的停車及交通壅塞問題，共同實踐節能減碳，輕鬆前往活動會場、安心觀賞國慶焰火，共度熱鬧的國慶夜晚。

國慶焰火活動管制措施及更多活動最新消息可上台東縣政府官網或饒慶鈴臉書粉絲專頁。

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