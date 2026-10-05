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成效不彰？宜蘭防水閘門補助申請不到3％ 議員黃琤婷籲放寬50公分門檻

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
去年鳳凰颱風後，中央補助6750萬元、縣府配合款6750萬元共1.35億元辦理防水閘門補助，預計協助4500戶申請，但全縣僅 119戶提出申請率不到3%，黃琤婷議員今天質詢要求縣府放寬淹水50公分的門檻限制。圖／截自宜蘭縣議會質詢網路
去年鳳凰颱風後，中央補助6750萬元、縣府配合款6750萬元共1.35億元辦理防水閘門補助，預計協助4500戶申請，但全縣僅 119戶提出申請率不到3%，黃琤婷議員今天質詢要求縣府放寬淹水50公分的門檻限制。圖／截自宜蘭縣議會質詢網路

隨著10月秋颱來襲，宜蘭進入防汛備戰的關鍵期。縣議員黃琤婷今天在議會質詢指出，宜蘭過去多次受秋颱豪雨重創，特別是去年11月鳳凰颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應帶來驚人雨量，導致溪南幾個鄉鎮淹水嚴重，但是防水閘門補助申請，全縣卻只有119戶，申請率不到3%，要求縣府檢討。

近年來，秋颱伴隨東北季風對宜蘭的侵襲都特別嚴重，十幾年前的梅姬颱風，還有去年1111鳳凰颱風造成羅東、冬山、五結、蘇澳等地嚴重積淹水，黃琤婷強調，防災不能等颱風來了才準備，更不能等水淹進家裡才補救。

據了解，為降低民眾淹水損失，宜蘭縣政府編列1.35億元（中央補助6750萬元、縣府配合款6750萬元）辦理防水閘門補助，預計協助4500戶申請，但截至目前的申請狀況卻相當冷清，全縣僅 119戶提出申請，羅東鎮更只有13件，執行率不到3%。

黃琤婷質疑，補助立意雖良善，但以「室內淹水50公分以上」作為補助門檻過於僵化，她反問「淹49公分跟50公分，對民眾的家來說有什麼差別？」即使積水僅20至30公分，家中家具、家電與地板同樣難逃泡水，防水閘門目的在於「預防」，縣府應檢討放寬資格，讓真正有需求的民眾獲得幫助。

黃琤婷也舉羅東鎮的實例，有受災戶在去年11月淹水後心有餘悸，自費施作防水設施並在3月完工，然而縣府補助直到4月22日才開放申請，該民眾反而因「太早自救」被排除在補助資格之外。

她要求縣府研議補申請或專案審查機制，針對已自行施作的設施，參考其他縣市標準，依高度與實際情況給予部分補助，「1.35億元既然編了，就應真正發揮防災功能」，呼籲縣府全面檢討補助條件，分析民眾申請意願不高的原因。

對此，縣府水利資源處表示，會針對現行補助資格及相關規定進行討論，研議改善措施。

去年鳳凰颱風後，中央補助6750萬元、縣府配合款6750萬元共1.35億元辦理防水閘門補助，預計協助4500戶申請，但全縣僅 119戶提出申請率不到3%，黃琤婷議員今天質詢要求縣府放寬淹水50公分的門檻限制。圖／黃琤婷提供
去年鳳凰颱風後，中央補助6750萬元、縣府配合款6750萬元共1.35億元辦理防水閘門補助，預計協助4500戶申請，但全縣僅 119戶提出申請率不到3%，黃琤婷議員今天質詢要求縣府放寬淹水50公分的門檻限制。圖／黃琤婷提供

黃琤婷 宜蘭 淹水 補助

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