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蘭陽媽祖節圓滿落幕…全台唯一海陸遶境241公里 逾12萬人次參與

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
珊瑚媽祖昨晚返回南方澳進安宮舉辦回鑾大典，吸引信眾湧入。圖／縣府提供
珊瑚媽祖昨晚返回南方澳進安宮舉辦回鑾大典，吸引信眾湧入。圖／縣府提供

宜蘭年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」昨晚隨著珊瑚媽回鑾到南方澳進安宮，替為期3天活動畫下句點。主辦單位統計公布，這次活動海陸遶境巡安241.45公里、吸引約12萬4550人次參與，由於全國各地宗教遶境只有宜蘭安排媽祖海上巡航，不少是中南部民眾衝著該特色報名跟著走3天，沿路還有小攤業者販售商品，藉由宗教活動帶進商機。

昨晚護送進安宮珊瑚媽祖回南方澳進安宮舉辦回鑾大典時，沿路上千名信眾夾道恭迎媽祖，敲鑼打鼓、燃放鞭炮炒熱氣氛。今年適逢主辦活動的進安宮寶石珊瑚媽祖安座17周年，縣府規劃五大特色包括三媽會、十七天后會珊瑚、女將護女神、十二婆姐陣展演、疊色媽祖集章卡，創造亮點。

媽祖節最後一天隊伍自羅東鎮起駕，鎮長吳秋齡率公所團隊在公所前設香案恭迎媽祖並陪同遶境，行經冬山鄉、蘇澳鎮時，鄉長林峻輔與鎮長李明哲在蘇澳安永心食館前接香，沿路上千名隨香信眾一路簇擁跟隨媽祖行腳蘭陽，「三媽會」鑽轎腳隊伍人龍再現，羅東鎮與冬山鄉市區更被人潮擠得水洩不通。

代理縣長林茂盛表示，全台唯一媽祖「海陸巡安遶境」，今年規劃多項專屬限定好康，例如開放民眾登船加入海上遶境，策劃「集章趣」活動提供獨家限量紀念品。今年沿路除了信徒供應點心站，同時也見到業者設攤販賣商品，肯定這場活動帶來的商機效益。

縣政府民政處統計遶境隊伍行經10個鄉鎮市、海陸遶境總里程數241.45公里，參與人數12萬4550人次，規模盛大，不僅彰顯宗教信仰與地方文化的深厚情誼，更展現蘭陽大地獨特的精神風貌，縣府特別感謝參與活動的宮廟與各單位辛勞協助庇佑蘭陽。

沿路小攤販售紀念物品，透過宗教活動吸引商機。 記者戴永華／攝影
沿路小攤販售紀念物品，透過宗教活動吸引商機。 記者戴永華／攝影

全國唯一百船齊發的媽祖節活動，海陸遶境巡安241.45公里、吸引約12萬4550人次參與，創造商機。圖／縣府提供
全國唯一百船齊發的媽祖節活動，海陸遶境巡安241.45公里、吸引約12萬4550人次參與，創造商機。圖／縣府提供

全國唯一媽祖海陸巡安的活動，總共遶境241.45公里、吸引約12萬4550人次參與。圖／縣府提供
全國唯一媽祖海陸巡安的活動，總共遶境241.45公里、吸引約12萬4550人次參與。圖／縣府提供

冬山鄉長林峻輔與蘇澳鎮長李明哲在蘇澳安永心食館前接香。圖／縣府提供
冬山鄉長林峻輔與蘇澳鎮長李明哲在蘇澳安永心食館前接香。圖／縣府提供

珊瑚媽祖昨晚返回南方澳進安宮舉辦回鑾大典，縣府團隊與議員合影留念。圖／縣府提供
珊瑚媽祖昨晚返回南方澳進安宮舉辦回鑾大典，縣府團隊與議員合影留念。圖／縣府提供

來自台南的十二婆姐陣展演很特別。記者戴永華／攝影
來自台南的十二婆姐陣展演很特別。記者戴永華／攝影

全國唯一百船齊發的媽祖節活動，海陸遶境巡安241.45公里、吸引約12萬4550人次參與，創造商機。記者戴永華／攝影
全國唯一百船齊發的媽祖節活動，海陸遶境巡安241.45公里、吸引約12萬4550人次參與，創造商機。記者戴永華／攝影

遶境 媽祖 南方澳 宜蘭

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