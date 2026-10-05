宜蘭消防員邵柏源搶救建材行火災嗆昏送醫 代理縣長晚間到醫院探視

宜蘭建材行暗夜大火釀4死，由於屋內充滿建材易燃物及高溫搶救困難，凌晨1點多控制火勢後，三星消防分隊員邵柏源與同仁冒著濃煙上樓搶救，在3樓發現縮在房間角落的屋主妻子與子女，陸續把人抬離火場，過程中邵員因耗盡全身力氣缺氧，倒在火場門口送醫。代理縣長林茂盛昨晚前往醫院探視，致贈慰問金，囑咐他安心休養。

員山國中對面的這間五金建材行3日晚間10時許發生火警，縣消防局晚間10時36分獲報，由於屋內擺放很多建材易燃物，隔間也使用木材，加上有油漆及松香等閃燃爆炸，火勢一發不可收拾，屋內高溫降不下來，灌水搶救又馬上復燃，增加搶救困難度。

直到凌晨1時許火勢控制，三星消防分隊員邵柏源與同仁進場執行濃煙搶救任務，在2樓陽台外牆與冷氣室外機中間發現倒臥老翁，接著上3樓，2點零5分把縮在房間角落、失去心跳呼吸的53歲游妻抬出。

救人情況緊急，耗氧迅速，縣消防局副局長陳立育表示，大約凌晨2點13分，邵柏源從3樓走到1樓門口，出現呼吸困難，整個人倒在門口，當下意識清楚，尚可稍微對話；現場救護人員立即給予氧氣，並脫除邵員身上各項裝備，2點40分送到陽明交大附設醫院。

經醫護人員抽血及X光等檢查，邵柏源身體並無大礙，不過醫師建議在加護病房留院觀察，4日下午再轉到一般病房。

代理縣長林茂盛4日晚間率領消防局長許振昌、社會處長林蒼蔡前往醫院慰問受傷消防員，除了關心其傷勢及醫療情形外，並向同仁家屬表達關懷與支持，感謝所有第一線消防同仁在每次勤務中堅守崗位、全力搶救，也期盼受傷同仁能安心休養、早日康復。

邵柏源現年32歲，特考班考上消防局，去年初進入三星消防分隊服務，才剛登記結婚不久，工作態度認真積極。