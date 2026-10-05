星期評論／補助只救急 花蓮觀光要有長久之計

觀光署公布中秋及教師節連假前三天平均訂房率，花蓮全國排名第三，縣府加碼推出的國旅住宿補助也繳出亮眼成績。不過大批返鄉客使用縣府推出、限定花蓮人的住宿補貼，加上補貼只是煙火式政策，如何包裝花蓮風景、文化，推出讓旅客留下來的誘因，才能有效幫助花蓮觀光正向發展。

不可諱言，對歷經震災與洪災衝擊的花蓮而言，國旅補助無疑是短時間內最有效的振興工具，透過中央與地方投入資源，快速拉抬人潮與消費，幫助業者度過低潮，然而，補助終究只能救急，難以成為觀光發展的長久之計。

近年國旅市場逐漸出現依賴補助的現象，旅客習慣等待優惠方案上路才安排出遊，沒有補助就降低旅遊意願，若政府持續以撒錢刺激需求，長期恐形成惡性循環，不但增加財政負擔，也無助產業提升競爭力。

對在地觀光業者而言，真正重要的從來不是補助多寡，而是花蓮是否持續擁有吸引旅客再訪的理由，中央與地方應將更多心力放在產業串連與產品開發，整合旅宿、餐飲、部落文化、農業體驗及戶外活動等資源，推出具特色的新遊程，並依照親子、銀髮、運動、文化或慢旅行等不同客群需求，設計更多元的遊程，而非數十年如一日。

同樣值得檢討的，還有近年熱衷舉辦大型活動的觀光模式，演唱會、煙火秀或大型節慶短暫聚集人潮，但活動結束後熱度也快速消散，難以留下長期效益。與其投入大量資源追求曇花一現的人氣，不如改善旅遊環境、提升服務品質，創造更多讓旅客願意停留、願意深度體驗的誘因。