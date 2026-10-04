基隆長輩照護平台好友數突破7.3萬人 謝國樑：讓科技陪伴長輩健康生活

基隆市衛生局今天舉辦去年8月推出的「基隆長輩照護平台」成果展，展現基隆市運用數位科技推動健康照護、落實高齡友善及在地老化的成效。衛生局說，照護平台好友數上個月底已突破7.3萬人，累計健康諮詢逾1萬人次、後續追蹤服務超過1800人次。

衛生局表示，市府推出長輩照護平台，以長輩熟悉的LINE為服務入口，串聯健康諮詢、衛教資訊、醫療及社區資源與長照服務，打造貼近生活的數位健康支持網絡。藉由數位科技走進社區，讓健康照護更加便利、更有溫度。

衛生局說，成果展以「看得懂、學得會、用得到」為活動設計核心，邀請合作單位共同參與，透過交流分享，讓數位平台與社區、醫療及長照服務彼此串聯，擴大健康照護支持網絡。

衛生局指出，會場除了展示平台推動成果，也安排實際操作體驗，讓長輩在工作人員及志工引導下，學習如何使用平台查詢健康資訊、取得衛教內容及使用線上諮詢服務。還有健康互動遊戲及趣味問答，將健康知識融入活動，讓長輩在輕鬆、有趣的過程中認識數位健康服務。

基隆市長謝國樑說，面對高齡人口持續增加，長輩照護不能只著重於疾病治療，更要從日常生活出發，讓健康資訊與照護服務真正走進社區、貼近市民。照護平台將專業健康知識，轉化為簡單、易懂、方便使用的服務，讓長輩及家屬在需要的時候，透過LINE即時獲得協助，讓科技不只是工具，更有助長輩健康生活。

衛生局長張賢政表示，基隆長輩照護平台提供專業人員24小時線上健康諮詢服務，協助長輩及家屬處理日常健康問題與照護疑慮，並同時整合健康衛教、醫療院所、社區資源及長照服務資訊，依使用者需求主動推播實用健康訊息，讓長輩即使在家中，也能透過手機獲得所需的健康照護資訊。

張賢政說，照護平台啟動以來，3分鐘內回覆率達99.6%、整體滿意度達99.4%，健康資訊推播累計觸及達33萬人次，顯示數位服務已逐漸融入長輩及家屬的健康生活。

衛生局表示，照護平台的特色不只是「有問有答」，還會針對有健康需求的民眾，進一步提供後續關懷服務，協助掌握需求、連結適當資源。協助長輩及家屬在面對健康與照護問題時，能夠「找得到、用得上、信得過」。

衛生局指出，面對高齡社會及數位健康需求日益增加，未來將持續以「以人為本」為核心，深化與醫療、社區、長照及社福等單位合作，持續優化平台功能與服務內容，讓健康資訊更即時、照護資源更容易取得，也讓長輩能在熟悉的生活環境中安心老化。

基隆市衛生局今天舉辦「基隆長輩照護平台」成果展，展現基隆市運用數位科技推動健康照護、落實高齡友善及在地老化的成效。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局今天舉辦「基隆長輩照護平台」成果展，展現基隆市運用數位科技推動健康照護、落實高齡友善及在地老化的成效。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局今天舉辦「基隆長輩照護平台」成果展，展現基隆市運用數位科技推動健康照護、落實高齡友善及在地老化的成效。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局今天舉辦「基隆長輩照護平台」成果展，展現基隆市運用數位科技推動健康照護、落實高齡友善及在地老化的成效。圖／基隆市衛生局提供