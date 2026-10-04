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台東打造綠色山海 彭啓明：善用樹木提升氣候韌性

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東山林與湖水交織出豐富的綠色景觀，環境部長彭啓明表示，面對極端高溫，善用既有森林及綠地資源，擴大植樹與綠化，可望成為提升氣候調適能力的重要方式。記者尤聰光／攝影
台東山林與湖水交織出豐富的綠色景觀，環境部長彭啓明表示，面對極端高溫，善用既有森林及綠地資源，擴大植樹與綠化，可望成為提升氣候調適能力的重要方式。記者尤聰光／攝影

面對近年高溫與極端氣候日益頻繁，如何利用自然環境降低熱環境衝擊，成為氣候調適的重要課題。環境部長彭啓明今天在台東表示，台東擁有豐富森林資源及山海相鄰的自然條件，未來可進一步擴大都市及校園綠化，讓樹木不只是景觀，更成為城市降溫、改善生活環境的「天然解方」。

彭啓明今天上午在國立台東大學台東校區出席「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」，並參加「循環雙法推動說明會」，與地方政府、學校及產業代表交流。他指出，隨著氣候變遷加劇，中央正逐步把植樹、綠化提升到氣候韌性建設的層次，透過跨部會合作，擴大樹木在都市環境中的功能。

彭啓明表示，台東森林覆蓋率高，本身就具備良好的自然條件，未來可從生活周遭著手，包括將部分校園圍牆改為綠籬、推動「綠點100」等方式，增加城市中的綠地與植被，讓中央山脈與海岸山脈之間的綠色環境更加連續，也讓樹木發揮遮蔭及降溫效果。

除了「種樹」，彭啓明也關注樹木及木質資源使用後的去向。他說，東部地區常見漂流木及農業修枝木，這些材料經過適當處理後，都有再利用的可能，中央將持續推動木質發電及剩餘資材循環利用，從源頭到後端建立更完整的資源循環體系。

台東大學副校長胡焯淳表示，東大校園森林及草坪植被約占六成，校園本身就是一座具有豐富綠意的環境，學校也將永續發展列為校務推動方向。台東大學依山傍海，兼具南島文化及綠色資訊科技特色，未來將持續利用校園空間增加植樹，讓綠色環境成為學校因應高溫與氣候變遷的一項優勢。

今天會議也同步說明「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」修法內容。環境部表示，面對資源耗竭、廢棄物處理及淨零排放等挑戰，資源管理思維將逐步從過去著重「如何處理廢棄物」，轉向從產品設計、使用到回收再利用的全生命週期管理，並持續蒐集地方及產業意見，完善後續法規與配套。

彭啓明 台東 樹木

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