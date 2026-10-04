陳昇壓軸唱到一半突喊卡 老歌演唱會超時35分鐘 縣府說明原因

台東市北町日式建築群戶外草皮昨晚舉辦「那年，我們一起聽的歌」老歌系列演唱會，邀請多位知名歌王歌后輪番演唱，吸引大批民眾到場，現場氣氛一路熱烈，壓軸由陳昇與新寶島康樂隊登台，沒想到演唱進行到一半，因已超過原訂結束時間，附近住戶反映，縣府文化處考量住宅區居民作息，經與表演歌手及經紀團隊討論後，決定唱完最後一首歌曲即結束，讓台上台下歌迷一陣錯愕。

文化處指出，演唱場地位於老住宅區，附近許多長者都有早睡習慣，基於尊重住戶權益，活動超過原訂時間後，經與表演歌手及經紀團隊討論，最後決定唱完最後一首歌曲即結束活動。文化處也表示，這次經驗將作為後續檢討，未來針對主題性的演唱活動，在節目安排及時間掌控上會再做調整。

這場老歌演唱會已連續舉辦第8年，因採免費入場，每次活動都吸引超過2000人參加，邀請不同歌手演唱經典歌曲，深受民眾喜愛。昨晚演唱會從開場後氣氛一路升溫，歌后歌王輪番演唱耳熟能詳的老歌，歌迷也跟著音樂一起唱，直到壓軸的陳昇&新寶島康樂隊登場，現場情緒更被推向高潮。

不過，原訂晚間9時10分結束的演唱會，隨著演出內容及現場氣氛熱烈，時間掌控上出現延誤，陳昇演唱至晚間9時45分左右，已比原訂時間延後約35分鐘。由於演唱場地位於老住宅區，附近住戶陸續反映，文化處最後決定唱完最後一首歌後結束演出。

突如其來的收尾，也讓現場歌迷有些反應不及。有歌迷說，「原本以為又是橋段，想不到真的直接不唱了」；也有民眾表示，原本正沉浸在演唱氣氛中，「一股熱情感覺像被潑了冷水」；還有人直呼「好尷尬喔」，對壓軸演出突然結束感到意外。

文化處表示，這項老歌演唱會整體反應及口碑相當不錯。不過這次在時間掌控上可能沒有拿捏得宜，加上現場民眾相當熱情投入，使演出一路延後，原訂晚間9時10分結束，最後唱到9時45分。

也有民眾認為，許多歌手演唱的經典老歌實在太令人感動，現場歌迷也相當投入，這項活動既然已舉辦8年、每次吸引超過2000人參加，未來或許可以考慮擴大活動規模，選擇更空曠的場域，讓歌手與歌迷都能更盡情參與、投入，也能兼顧活動與周邊居民生活作息，讓這場深受民眾喜愛的老歌演唱會繼續唱下去。