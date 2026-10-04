基隆拉票 韓國瑜挺謝國樑「4年做牛做馬」

基隆市立田徑場封閉五年、斥資逾九億元重建完工，立法院長韓國瑜昨與市長謝國樑宣布重啟試營運三個月，韓稱讚做到選前「小愛爸爸，大愛基隆」的承諾，過去四年做牛做馬，請大家再支持謝連任。民進黨童子瑋昨提七區未來願景，主張在仁愛區建新市政大樓，帶動老城區發展。

田徑場改建後有四大亮點，引進通過中華民國田徑協會國家認證的四百公尺標準跑道、全棟建物引進智能安全管理服務，室內規畫「一百公尺直線跑道」與全齡同樂的「智能實境互動樂園」，未來運動與訓練不再受限多雨氣候；並有兩百席汽車位與一百七十八席機車位，提供周邊里民停車優惠。

韓國瑜致詞肯定謝國樑將四十多年的田徑場重建煥然一新，隨後轉往咖啡店品嘗咖啡，提及謝每區都有室內兒童樂園、青年電動機車政策、騎樓整平及下水道工程等建設成果都是「傻功夫、笨功夫」，過去四年謝願意做牛做馬，值得大家再支持他。謝國樑表示，他的施政成果「沒有讓韓院長漏氣」。

童子瑋競選總部「基隆夢想館」昨開張，公布七行政區未來建設藍圖，童子瑋期許找回基隆光榮，希望市民走進夢想館，不只看見團隊對城市的規畫，也一起寫下基隆的夢想。

童提出將與中央合作，在東岸商場對面中華電信、中華郵政興建新市政大樓，以市政核心更新帶動老城區發展。