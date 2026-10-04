吊車洗牆突翻覆 宜科工人1死1傷

新竹科學園區管理局轄下的宜蘭科學園區一期廠辦大樓昨外牆清潔，作業吊車突然傾倒，吊籃內二名工人自約二十公尺高處墜落，六十五歲陳姓工人傷勢嚴重搶救不治，另名葉姓工人腿部骨折送醫治療。

竹科管理局勒令全面停工，縣府同步調查事故原因。

消防局昨上午八時四十九分接獲通報後派員，事故現場滿目瘡痍，吊車吊臂及工作吊籃墜落在人行步道上，周邊散落石塊、樹枝、工具及塑膠箱等物品，地面鋪面也因強烈撞擊受損，可見墜落力道驚人。

整輛黃色大型吊車幾乎翻轉呈九十度傾斜狀態，後輪懸空，車體卡在大樓外側綠帶與玻璃採光罩附近，現場疑與支撐設備失效或地面承載力不足有關。

竹科管理局昨天指出，事故發生後立即要求施工區域停止作業，並且完成現場封鎖與保全措施，後續將由局內勞動檢查中心依職災調查程序檢查，針對設備操作、施工流程，以及安全管理是否符合規定逐一查核，盡速釐清事故發生原因。

竹科管理局表示，已要求承攬廠商妥善處理傷者醫療照護及家屬慰問等後續事宜，同時配合相關單位調查；若經調查確認有違反職業安全衛生法等相關法規情事，將依法從重處罰，並嚴厲追究相關承攬商法律責任，絕不寬貸。