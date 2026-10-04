花蓮瑞港公路 改善工程完工

花六十四線瑞港公路是連接花蓮縣瑞穗鄉與豐濱鄉大港口的重要道路，受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工，縣府昨舉行啟用暨謝土典禮，見證這條中南區重要交通廊道升級完成。

縣長徐榛蔚表示，感謝中央長期支持道路建設及經費挹注，縣府已著手規畫第三期改善工程，預計再爭取九億九千七百萬元經費，目前已提報中央審查，盼持續提升整體道路韌性與防護能力。

花六十四線全長約廿二點五公里，沿秀姑巒溪而行，不僅是串連瑞穗溫泉區、豐濱海岸及泛舟觀光的重要路線，也是奇美部落對外聯繫的交通命脈，由於沿線地質脆弱，過去豪雨期間常發生落石、坍方及路基流失等，影響行車安全。

縣府表示，繼第一期工程於二○二三年完工後，第二期工程針對二公里至十一點五公里間多處高風險路段改善，透過邊坡穩固、路基補強及彎道線形調整，降低豪雨造成的災害風險，提升道路安全。

工程內容包括設置預力式防護網、自由格框及植生護坡等設施，強化邊坡穩定；同步重建受損路基、改善排水系統及拓寬危險彎道，避免積水沖刷造成道路損壞；全線也增設護欄、警示標誌及照明設備，並辦理路面刨鋪，提升夜間行車及整體通行舒適度。