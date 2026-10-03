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影／森巴女郎、老鷹、人偶擠爆 基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供
森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供

基隆國際海洋老鷹嘉年華大遊行今天下午登場，基隆市長謝國樑、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖領軍，帶領大型空飄氣球，以及來自法國、日本等多個國家與全台共計50組團隊，自國門廣場出發繞行市區。繽紛隊伍與大型氣球穿梭基隆街區，沿途吸引大批民眾熱情互動，市區湧現滿滿人潮，展現基隆海洋城市的節慶活力與多元魅力。

今年除「鷹站長」與「鷹JOY」持續亮相外，更全新加入鷹媽媽「鷹ONE」，三大角色以大型空飄氣球共同現身遊行，成為踩街隊伍中的吸睛焦點。透過國際藝術交流、社區共創與創意展演，不僅讓民眾感受嘉年華熱鬧氛圍，也將海洋環境永續的理念融入城市節慶。

謝國樑表示，基隆國際海洋老鷹嘉年華今年邁入第16年，從大壯觀願景發展協會發起，在社區居民、市府及各界共同支持下持續成長，如今不僅成為基隆重要的城市節慶，更逐步發展為結合在地文化與國際交流的觀光品牌。今年參與人潮創下16年來新高，也代表這項由地方扎根、一路成長的活動，已獲得愈來愈多市民與遊客的支持。

謝國樑指出，今年適逢基隆400年，活動以「多元共融」為核心，透過國內外團隊共同參與，呈現基隆作為港口城市長久以來匯聚不同族群與文化的城市特色。市府也期盼持續透過大型節慶及國際交流，讓更多人走進基隆、認識基隆，進一步帶動城市觀光與在地發展。

活動延續社區營造精神，由大壯觀願景發展協會、台灣藝術生活協會及來自法國、加拿大、波多黎各等地的藝術家共同創作，將海廢轉化為特色花車創作素材。

「CHILL海海市集」集結超過20個在地美食、文創品牌、永續商品與互動體驗攤位，打造豐富多元的嘉年華市集。晚間「鷹浪派對」除有基隆在地「浪犬樂團」登台演出，更邀請知名「小男孩樂團」帶來精采表演，以熱力音樂點亮基隆夜晚。

森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供
森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供

謝國樑領軍50組國內外團隊踩街，基隆海洋老鷹嘉年華人潮擠爆市區。圖／基隆市政府提供
謝國樑領軍50組國內外團隊踩街，基隆海洋老鷹嘉年華人潮擠爆市區。圖／基隆市政府提供

森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供
森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供

森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供
森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供

謝國樑領軍50組國內外團隊踩街，基隆海洋老鷹嘉年華人潮擠爆市區。圖／基隆市政府提供
謝國樑領軍50組國內外團隊踩街，基隆海洋老鷹嘉年華人潮擠爆市區。圖／基隆市政府提供

森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供
森巴女郎、老鷹、人偶擠爆，基隆海洋老鷹嘉年華人潮創新高。圖／基隆市政府提供

基隆 老鷹 海洋 謝國樑

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