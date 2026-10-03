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宜蘭科學廠辦清洗外牆吊車傾倒案 科管局勒令工區停工並啟動關懷措施

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

新竹科學園區管理局3日表示，針對上午於宜蘭科學園區一期廠辦大樓發生之外牆清洗工安意外，科管局表達高度關切與深切遺憾。接獲通報第一時間，已立即派員趕赴現場了解狀況，並全力配合消防救護單位進行搜救與傷患送醫作業，兩名傷者一名腿部骨折、一位重傷不治，已責成雇主與承攬商務必妥善處理後續醫療與家屬關懷事宜。

針對這次事故的初步處置，竹科管理局已於第一時間勒令該事故工區即刻停工，並拉起封鎖線完成現場保全。由於現階段以配合消防救護及傷患救治為第一優先，科管局勞動檢查中心將依職災調查程序，盡速派員進場實施勞動檢查與原因釐清。後續若經調查確認有違反《職業安全衛生法》等相關法規之情事，本局將依法從重處罰，並嚴厲追究相關承攬商之法律責任，絕不寬貸。

竹科管理局強烈呼籲，園區內所有廠商及施工團隊於進行高空或高風險作業時，務必嚴格遵守安全作業標準程序（SOP），並設置必要之安全防護設備。施工單位切勿輕忽任何作業安全細節，必須以保障勞工生命安全為最優先原則，共同嚴格維護職場安全環境，防範類似憾事再次發生。

宜蘭 工安

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