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台東市原住民族傳統競技登場 射箭彈弓考驗準度與專注力

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「115年台東市原住民族傳統競技市民運動會」傳統射箭及彈弓競賽今在卑南遺址公園登場，參賽選手各個凝神瞄準，拉弓、放箭一氣呵成。圖／市公所提供
「115年台東市原住民族傳統競技市民運動會」傳統射箭及彈弓競賽今在卑南遺址公園登場，參賽選手各個凝神瞄準，拉弓、放箭一氣呵成。圖／市公所提供

「115年台東原住民族傳統競技市民運動會」傳統射箭及彈弓競賽今在卑南遺址公園登場，參賽選手各個凝神瞄準，拉弓、放箭一氣呵成，彈弓選手也反覆調整姿勢與角度，考驗的不只是準度，更是長時間練習累積的穩定性。市長陳銘風直呼「沒底子難命中！」

陳銘風表示，傳統競技不只是比賽，也承載原住民族過去生活中的智慧與技能，今天親自體驗射箭及彈弓後，真的沒功夫底子，是很難精準命中，更能感受到看似簡單的動作，其實都需要長時間練習與經驗累積。

活動一早先由卑南族耆老進行祈福儀式，為參賽選手及活動祈求平安順利。開幕儀式中，臺東市長陳銘風與原住民族委員會副主任委員杜張梅莊及現場貴賓，也一起下場體驗傳統射箭及彈弓，為競賽揭開序幕。

體驗射箭時，現場教練及選手在旁協助調整姿勢，從握弓、拉弦到瞄準靶心，每個動作都得穩住。弓弦拉滿後，隨著放箭瞬間，箭矢飛向前方目標。接著體驗彈弓，看似簡單的拉皮筋、瞄準、放手，實際操作後才發現要打中目標並不容易，現場也不時傳出歡笑聲。

正式競賽開始後，選手們紛紛進入狀態，射箭選手站上射箭區，拉弓、屏息、瞄準後俐落放箭；彈弓選手則調整站姿及手感，拉緊皮筋後鎖定目標。每一次出手都考驗專注力、穩定度與準度，現場加油聲此起彼落。

市公所表示，傳統文化傳承除了保存技藝，也需要讓不同世代願意接觸、參與，透過射箭及彈弓競賽，讓傳統競技在現代生活中持續被看見，也讓市民在卑南遺址公園的文化場域中，感受原住民族傳統技藝的特色與文化內涵。

台東市長陳銘風體驗傳統彈弓，從拉緊皮筋到瞄準目標，實際操作後才發現看似簡單的動作，要掌握準度並不容易。圖／市公所提供
台東市長陳銘風體驗傳統彈弓，從拉緊皮筋到瞄準目標，實際操作後才發現看似簡單的動作，要掌握準度並不容易。圖／市公所提供

原住民族 專注力 台東

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