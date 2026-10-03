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拿地圖找座標換個節奏玩台東 全台好手進森林公園定向越野

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
參賽者依照地圖尋找指定座標，穿梭森林公園林間，體驗結合運動與自然探索的定向越野樂趣。圖／台東縣政府提供
參賽者依照地圖尋找指定座標，穿梭森林公園林間，體驗結合運動與自然探索的定向越野樂趣。圖／台東縣政府提供

「2026台東定向越野－換個節奏 野台東」今在台東森林公園登場，吸引來自全台各地的參賽者挑戰。選手手持地圖穿梭林間，除了比體力，更得靠方向判讀、路線規畫及臨場策略，在一個個檢查點之間尋找最佳路線，讓森林公園成為一座戶外「大地迷宮」。

縣府表示，台東擁有山海交織的自然環境及多元文化，適合發展戶外運動與運動觀光。此次將定向越野帶進台東森林公園，並結合「山海座標・職人見學」特色遊程，串聯地方文化、特色飲食、自然體驗及在地職人，希望讓參賽者不只是來比賽，也能利用行程認識台東。

這次活動以「運動觀光」為主軸，賽程分為上午、下午兩個場次，並依不同參與需求規畫個人競賽組及雙人體驗組。個人競賽組採順點賽制，參賽者必須依序完成指定檢查點，以最短時間完成挑戰；雙人體驗組則採積分賽制，參賽者可依地圖及自身策略選擇檢查點，在限定時間內累積積分，考驗參賽者的方向感、判斷力及合作默契。

不少參賽者在森林公園內一路尋找座標，有人埋頭研究地圖、有人沿著林間道路快速移動，也有人兩兩討論路線，現場不時可見參賽者在樹林間穿梭的身影。對首次接觸定向越野的民眾而言，是一場結合運動與戶外探索體驗；對熟悉定向越野的玩家來說，則是與其他好手較量判讀及路線選擇的機會。

除定向越野賽事，現場同步規畫「野生活市集」、音樂演出及趣味氣墊遊戲，並邀請台東DJ Mayà演出，參賽者的親友及一般民眾也能逛市集、聽音樂、陪孩子遊憩，讓森林公園呈現熱鬧的戶外活動氣氛。

活動也結合台東在地特色，主辦單位與在地品牌「出力釀」合作推出限定小米酒，搭配活動紀念杯，讓完成挑戰的參賽者留下具有台東風味的紀念品。

「2026台東定向越野－換個節奏 野台東」今天登場，吸引全台各地參賽者透過定向越野到台東森林公園挑戰。圖／台東縣政府提供
「2026台東定向越野－換個節奏 野台東」今天登場，吸引全台各地參賽者透過定向越野到台東森林公園挑戰。圖／台東縣政府提供

台東 森林公園 座標

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