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花64線瑞港公路完成坍方改善工程 串連瑞穗、豐濱更安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花64線瑞港公路受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工啟用。圖／花蓮縣政府提供
花64線瑞港公路受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工啟用。圖／花蓮縣政府提供

連接花蓮縣瑞穗鄉與豐濱鄉大港口的重要道路「花64線瑞港公路」，受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工，花蓮縣政府今天舉行啟用暨謝土典禮，見證這條中南區重要交通廊道升級完成。

花64線全長約22.5公里，沿秀姑巒溪而行，不僅是串連瑞穗溫泉區、豐濱海岸及泛舟觀光的重要路線，也是奇美部落對外聯繫的交通命脈，由於沿線地質脆弱，過去豪雨期間常發生落石、坍方及路基流失等情況，影響行車安全。

縣府表示，繼第一期工程於2023年完工後，第二期工程針對2公里至11.5公里間多處高風險路段改善，透過邊坡穩固、路基補強及彎道線形調整，降低豪雨造成的災害風險，提升道路安全。

工程內容包括設置預力式防護網、自由格框及植生護坡等設施，強化邊坡穩定；同步重建受損路基、改善排水系統及拓寬危險彎道，避免積水沖刷造成道路損壞；全線也增設護欄、警示標誌及照明設備，並辦理路面刨鋪作業，提升夜間行車及整體通行舒適度。

縣長徐榛蔚表示，瑞港公路是花蓮中南區重要交通生命線，感謝中央長期支持道路建設及經費挹注，縣府已著手規畫第三期改善工程，預計再爭取9億9700萬元經費，目前已提報中央審查，盼持續提升整體道路韌性與防護能力。

瑞穗鄉長吳萬德感謝縣府持續投入地方建設，以及林明煌、張豐枝兩位地主無償提供土地，協助工程順利推動，並特別頒發感謝狀，表彰兩人回饋鄉里的善舉。

吳萬德表示，花64線肩負鄉親通勤、就醫、就學及農產運輸功能，工程完工後將有助提升道路安全與運輸效率，也為地方觀光及產業發展提供更穩定的交通條件，未來鄉公所將持續配合縣府推動各項建設，打造更安全便利的生活環境。

花64線瑞港公路經花蓮縣政府施工改善，道路安全提升工程第二期完工，今天舉行啟用暨謝土典禮。圖／花蓮縣政府提供
花64線瑞港公路經花蓮縣政府施工改善，道路安全提升工程第二期完工，今天舉行啟用暨謝土典禮。圖／花蓮縣政府提供

花64線瑞港公路受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工啟用。圖／花蓮縣政府提供
花64線瑞港公路受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工啟用。圖／花蓮縣政府提供

花64線瑞港公路受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工啟用。圖／瑞穗鄉公所提供
花64線瑞港公路受地質脆弱與極端天氣影響，過去逢大雨易發生邊坡坍方或路基下陷，經縣府施工改善，道路安全提升工程第二期完工啟用。圖／瑞穗鄉公所提供

工程 花蓮 花蓮縣政府

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