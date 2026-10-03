影／基隆田徑場封5年花逾9億整建 韓國瑜、謝國樑宣布試營運3個月

基隆市立田徑場陪伴基隆人超過40年，承載無數市民的青春記憶，封閉5年斥資逾9億元，設置通過中華民國田徑協會國家認證的400公尺標準跑道等，今天由立法院長韓國瑜、市長謝國樑宣布重啟，即日起至12月31日前試營運，戶外跑道、籃球場及網球場，全部都免收費。

基隆市立體育場林柏樹場長指出，基隆市立田徑場斥資逾9億元，具備四大亮點，引進通過中華民國田徑協會國家認證的400公尺標準跑道、全棟建物引進智能安全管理服務，室內更特別規畫「100公尺直線跑道」與全齡同樂的「智能實境互動樂園」。

全新田徑場讓基隆的運動與訓練不再受限於多雨的氣候，同時，規畫200席汽車位與178席機車位，並貼心提供周邊里民停車優惠，紓解周邊信義區、仁愛區停車位問題。

田徑場今天落成啟用，基隆市政府攜手台灣體育總會，在全新完工的場地同步迎來全國體育年度盛事「115年全國秋季體育活動聯合競賽」，立法院長韓國瑜、立委林沛祥、運動部次長黃啟煌及民代、地方人士熱鬧慶祝。

謝國樑說，感謝市府團隊與施工單位克服萬難，終於不負使命完成。田徑場不只是硬體建設的完成，更代表基隆整體運動環境全面升級。從國家級認證跑道、室內直線跑道，到智能安全管理及全齡運動空間，場館兼具專業訓練、競技賽事及全民休閒等多元功能，讓專業選手擁有更完善的訓練環境，也讓市民能在家鄉享有更高品質的運動設施。

韓國瑜表示，謝國樑與市府團隊和議會的配合、中央的支持，把幾十年的田徑場重新翻修、煥然一新，孕育更多優秀的體育選手，這兩天在日本名古屋亞運賽選手拿到多面獎牌，希望基隆市民朋友能夠多運用這個體育場，體力就是國力，希望基隆市民朋友從今天開始更喜歡運動、更熱愛運動。

教育處長吳雨潔表示，除了今年的秋季運動會，基隆市更已成功爭取到與中華民國田徑協會合作，將於明年5月舉辦「全國小學田徑錦標賽」，屆時全台頂尖田徑小將都將齊聚基隆這座藍色主場，打造「健康、活力、幸福」的運動城市。

基隆田徑場封5年花逾9億整建，韓國瑜、謝國樑宣布重啟試營運3個月。記者游明煌／攝影

基隆田徑場封5年花逾9億整建，韓國瑜、謝國樑宣布重啟試營運3個月。記者游明煌／攝影

基隆田徑場封5年花逾9億整建，韓國瑜、謝國樑宣布重啟試營運3個月。記者游明煌／攝影

基隆田徑場封5年花逾9億整建，韓國瑜、謝國樑宣布重啟試營運3個月。記者游明煌／攝影