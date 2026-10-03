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陸一龍走進花蓮港放送局1944 錄下「時代的聲音」跨越80年歷史對話

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
資深藝人陸一龍（右三）近日參訪花蓮港放送局1944，並在館內錄下一段「時代的聲音」。圖／花蓮縣文化局提供
資深藝人陸一龍（右三）近日參訪花蓮港放送局1944，並在館內錄下一段「時代的聲音」。圖／花蓮縣文化局提供

資深藝人陸一龍近年積極參與文化藝術推廣，他參訪花蓮港放送局1944，並在館內錄下一段「時代的聲音」，以充滿磁性的嗓音與歷史建築展開跨越80年的時空對話，為花蓮留下珍貴的聲音記憶。

花蓮港放送局1944位於美崙溪畔松園台地，前身為日據時期的花蓮港放送局，1944年完工、同年5月正式開播，是台灣日據時期最後成立的放送局，也是東部廣播發展的重要起點，花蓮縣政府於2015年登錄為歷史建築，經修復後於2024年底重新開放，延續建築與聲音文化的連結。

對曾以影視作品陪伴觀眾數十年的陸一龍而言，走進放送局別具意義，1974年踏入演藝圈的他，曾演出保鑣、洪熙官與方世玉、小李飛刀等經典武俠劇，以俠客形象深植人心，近年仍持續投入表演工作。

參訪期間，陸一龍走進昔日錄音空間，錄下專屬於自己的「時代的聲音」，「我是陸一龍，我演過很多角色，也走過很多時代。1944年的花蓮港，聲音從這裡放送，有些聲音，不會隨著時間消失，80多年後，讓我們錄下屬於自己的時代的聲音。」透過這段錄音，象徵不同世代的文化記憶在放送局交會，也讓曾透過廣播傳向遠方的聲音，以數位方式持續被保存與傳遞。

花蓮縣文化局長陳建村表示，花蓮港放送局1944不只是保存歷史建築，更希望成為承載故事與聲音的文化場域，未來將持續結合展覽、聲音藝術及跨域合作，讓更多民眾認識放送局。

文化局表示，館內「時代的聲音」主題展將展至12月31日，太平洋音樂基地每周三至周日上午10時至下午6時開放，近期也將推出爵士樂團及音樂會等活動，邀請民眾走進歷史建築，感受花蓮獨特的文化魅力。

資深藝人陸一龍近日參訪花蓮港放送局1944，並在館內錄下一段「時代的聲音」，以充滿磁性的嗓音與歷史建築展開跨越80年的時空對話。圖／花蓮縣文化局提供
資深藝人陸一龍近日參訪花蓮港放送局1944，並在館內錄下一段「時代的聲音」，以充滿磁性的嗓音與歷史建築展開跨越80年的時空對話。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮 歷史 日據時期

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