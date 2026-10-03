台東網球中心將委外經營 議員憂球飛上道路要求強化防護

台東縣議會定期會審查縣府總預算，議員簡維國關切興建完成的網球中心未來營運及安全問題，質詢台東體育場場長林威有指出，網球中心鄰近道路，網球擊出場外恐有影響用路人安全疑慮；對此林威有表示，啟用前將增設防護攔截網，將高度提高至約6公尺，降低網球飛出場外的機率。

簡維國表示，網球中心即將完工，地點條件不錯，但台東目前打網球人口相對有限，未來若採委外經營，應思考究竟是以服務網球愛好者為主，還是要兼顧場館營運收入。此外，球場距離中心路相當近，已有網球愛好者反映實際打球時，確實可能出現球飛出場外的情況，安全問題不能忽視。

林威有答詢表示，網球中心目前規劃採委外經營，將公開徵求經營團隊，核心仍以網球運動推廣及服務球友為優先。場館擁有4面紅土網球場，其中還有鋼棚式場地，可不受天候影響進行練習或教學。

針對安全防護，林威有說，球場現有約3公尺高的防護設施，啟用前將再增設攔截網，預計提高至約6公尺，希望大幅降低網球飛出場外的可能性。

至於委外經營，林威有表示，除了網球場本身，也規畫將旁邊停車場納入委外範圍，透過停車場收益增加經營團隊的收入，希望業者能維持場館運作，同時提供專業網球服務，讓網球中心能夠長期經營。

簡維國進一步關切，若未來網球中心使用率不如預期，或台東民眾對匹克球的需求增加，現有體育場館是否能調整部分空間設置匹克球場。他建議，因應運動人口及項目日益多元，可朝複合式運動場方向規畫，讓不同家庭成員能在同一處選擇不同球類運動，提高場館使用效益。

林威有表示，體育場目前確實已在研議匹克球場地，初步希望尋找停車方便、且能與足球等其他運動設施結合的地點，打造複合式運動場所，目前仍在規劃及設計階段，待有初步成果後將對外說明。