天外天大火留疑點 基市報請檢方偵辦

基隆天外天暫置場床墊大火狂燒廿小時滅火後，市府發現遺留不明柴油、兩處不同起火點等五大疑點，昨已報請檢方偵辦。大火另燒向市長選戰，市長謝國樑競辦批議長童子瑋關鍵時刻神隱，應向市民說清楚。童子瑋則轟天外天大火是市政失能，反問市長跟環保局長怎麼負責？

這起嚴重空汙事件，市府昨列出五大疑點包括兩個獨立區域相隔廿公尺同時起火、發現遺留不明柴油、廠商首日破碎作業就大火、清潔隊員剛好都休假及一千七百多張床墊剛好堆到最大量等。警察局長林信雄指已朝非自然因素調查，擴大調閱道路監視器，並約談相關人。

謝國樑表示，有兩個獨立地點相隔廿公尺同時燃燒，十分罕見、可疑，就像上次油汙染事件一樣，不是自然發生的。環保局長馬仲豪說，柴油遺留現場裝在容器內不尋常，且不應出現。

消防局長游家懿表示，會盡快召開火災鑑定會，邀中央及產官學界加入調查。

謝國樑競辦昨批童子瑋火災當天去後援會成立，只顧選舉，火災發生後做了哪些關心與協助？市民要選的是負責任、肯扛事的市長，而不是關鍵時刻神隱、不上班、不去現場，把議長份內工作丟給別人，受到檢視又逃避問題。

童子瑋表示，市府在火災發生前究竟做了什麼，「我到了現場，你們說我作秀；我沒有出現，你們又說我失蹤。」議會的角色是監督市政，謝國樑才是目前的市長，不要甩鍋。