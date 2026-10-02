快訊

飯店床上「這條布」幹嘛用？日飯店揭真實功能 睡前拿掉記得一禮儀

亞運網球／謝淑薇/梁恩碩挺進金牌戰 女雙有望內戰「金包銀」

九州博弈宣判！百億總裁陳政谷、最美女董座徐培菁 各判11年8月、7年

聽新聞
0:00 / 0:00

母愛化為公益 林家捐「木揚花開號」復康巴士助台東仁愛之家

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
林家捐贈「木揚花開號」復康巴士給台東仁愛之家，捐贈方代表與仁愛之家人員合影，見證這份以父母之名延續的公益心意。圖／讀者提供
林家捐贈「木揚花開號」復康巴士給台東仁愛之家，捐贈方代表與仁愛之家人員合影，見證這份以父母之名延續的公益心意。圖／讀者提供

台東仁愛之家今天舉行復康巴士捐贈交車儀式，由林一峰先生捐贈、以父母名字命名的「木揚花開號」復康巴士正式加入服務行列，將對父母的感恩化為公益行動，也為仁愛之家服務長者增添交通接送能量。

仁愛之家董事長林炎煌表示，一輛復康巴士承載的是一個家庭對父母的思念、一份對台東土地的感情，也是一份跨越世代的善念，感謝林家捐贈復康巴士，讓「木揚花開號」帶著愛與希望投入服務，延續仁愛之家長年照護服務的精神。

捐贈方由知名文化珠寶設計師林芳朱致詞，並由徐雅蓉代表出席。林芳朱表示，60多年前，仁愛之家創辦人洪掛為孤苦無依者建立安心生活的家；60多年後，林家以復康巴士接續這份愛，希望讓關懷繼續在台東土地上延續。她也提到，自己與仁愛之家有一段珍貴緣分，希望透過這次捐贈陪伴更多需要幫助的人。

「木揚花開號」名稱別具意義，「木揚」取自父親林木揚，「花」則取自母親陳媚花，象徵父母的愛與精神持續綻放。

林芳朱表示，父親林木揚曾在台東水利局第八工程處服務40年，從基層公務人員做到退休前的處長，遇到颱風、水災時經常投入防洪、護堤及搶修工程，守護台東家園；母親陳媚花則是寶桑國小教師，以愛心陪伴學生成長。

她說，父母留給子女最珍貴的不是物質，而是正直、感恩、慈悲及關懷他人的人生態度，因此家族決定以父母之名捐贈復康巴士，讓父親守護土地、母親陪伴孩子的精神延續下去。「木揚花開號」未來也將從守護土地走向守護需要幫助的人，讓善意持續傳遞。

林家捐贈台東仁愛之家「木揚花開號」復康巴士，車名取自父親林木揚及母親陳媚花，象徵父母的愛與精神持續在台東綻放。圖／讀者提供
林家捐贈台東仁愛之家「木揚花開號」復康巴士，車名取自父親林木揚及母親陳媚花，象徵父母的愛與精神持續在台東綻放。圖／讀者提供

台東 復康巴士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆「小太陽老師」宋吉清 教師節前感念國中恩師「三顧茅廬」助升學

用愛與陪伴助學子逐夢 台東高商黃俊豪獲杏壇芬芳獎

邱佩琳牽線企業家捐贈2警車 基市警局配置第一線治安、交通勤務

10家小店串起地方力量！永豐基金會第4屆「小店永豐」華山開張亮相

相關新聞

母愛化為公益 林家捐「木揚花開號」復康巴士助台東仁愛之家

台東仁愛之家今天舉行復康巴士捐贈交車儀式，由林一峰先生捐贈、以父母名字命名的「木揚花開號」復康巴士正式加入服務行列，將對父母的感恩化為公益行動，也為仁愛之家服務長者增添交通接送能量。

百船千人護駕媽祖海巡蘭陽 天空現彩虹信眾讚神蹟

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船千人航行蘭陽海域時，天際更出現一道彩虹，壯觀景象讓信眾驚呼連連，為3天活動揭開序幕。

基隆國際海洋老鷹嘉年華明遊行 市區下午2到5時大範圍交管

「2026 基隆國際海洋老鷹嘉年華」大遊行明天登場，警方當天下午2至5時實施交通管制，各式花車、人偶踩街隊伍在國門廣場集結踩街繞行市區，最後回到國門廣結束。管制期間僅開放東岸高架橋與中正路雙向通行，請駕駛人提早改道。

台東推公務車電動化…預算編列卻沒跟上 議員要求建立標準

台東縣議會定期會審查縣府總預算，縣議員簡維國質詢電動公務車及充電樁經費指出，縣府配合中央2035年前公務車全面電動化政策，已陸續汰換電動公務車、建置充電樁，但目前預算編列方式仍多沿用油車時代的做法，從牌照稅、燃料費到電費，似乎都還沒有一套完整的計算標準。

基隆天外天大火 關窗難掩惡臭…市府將究責廠商並求償

基隆市天外天掩埋場暫置區一千七百張回收床墊因廠商執行破碎作業發生大火，延燒近廿小時，昨上午八時許才撲滅。民眾抱怨徹夜聞到濃烈塑膠惡臭，關窗戴口罩仍受不了，民代要求重罰廠商及建立賠償機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。