母愛化為公益 林家捐「木揚花開號」復康巴士助台東仁愛之家

台東仁愛之家今天舉行復康巴士捐贈交車儀式，由林一峰先生捐贈、以父母名字命名的「木揚花開號」復康巴士正式加入服務行列，將對父母的感恩化為公益行動，也為仁愛之家服務長者增添交通接送能量。

仁愛之家董事長林炎煌表示，一輛復康巴士承載的是一個家庭對父母的思念、一份對台東土地的感情，也是一份跨越世代的善念，感謝林家捐贈復康巴士，讓「木揚花開號」帶著愛與希望投入服務，延續仁愛之家長年照護服務的精神。

捐贈方由知名文化珠寶設計師林芳朱致詞，並由徐雅蓉代表出席。林芳朱表示，60多年前，仁愛之家創辦人洪掛為孤苦無依者建立安心生活的家；60多年後，林家以復康巴士接續這份愛，希望讓關懷繼續在台東土地上延續。她也提到，自己與仁愛之家有一段珍貴緣分，希望透過這次捐贈陪伴更多需要幫助的人。

「木揚花開號」名稱別具意義，「木揚」取自父親林木揚，「花」則取自母親陳媚花，象徵父母的愛與精神持續綻放。

林芳朱表示，父親林木揚曾在台東水利局第八工程處服務40年，從基層公務人員做到退休前的處長，遇到颱風、水災時經常投入防洪、護堤及搶修工程，守護台東家園；母親陳媚花則是寶桑國小教師，以愛心陪伴學生成長。

她說，父母留給子女最珍貴的不是物質，而是正直、感恩、慈悲及關懷他人的人生態度，因此家族決定以父母之名捐贈復康巴士，讓父親守護土地、母親陪伴孩子的精神延續下去。「木揚花開號」未來也將從守護土地走向守護需要幫助的人，讓善意持續傳遞。