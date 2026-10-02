百船千人護駕媽祖海巡蘭陽 天空現彩虹信眾讚神蹟

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船千人航行蘭陽海域時，天際更出現一道彩虹，壯觀景象讓信眾驚呼連連，為3天活動揭開序幕。

今年適逢南方澳進安宮「珊瑚媽祖」安座17周年，特別邀請全台17座媽祖宮廟齊聚宜蘭，包括北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、鹿港天后宮等知名廟宇共襄盛舉，展現媽祖信仰跨地域交流盛況。

海巡遶境隊伍由66艘漁船、13艘賞鯨船及20艘接駕漁船組成，另有許多小型漁船自發參與，船隊抵達烏石港後隨即展開陸巡遶境，巡行宜蘭10鄉鎮，沿途除有傳統「十二婆姐陣」賜福外，今年更首創全女性護衛隊貼身護駕，成為活動亮點，吸引大批民眾設香案迎駕。

宜蘭縣政府表示，活動除傳承宗教文化，也持續推動環保祭祀，鼓勵紙錢減量集中燒、以功代金及使用鞭炮機，兼顧信仰與環境永續，實踐「媽祖慈航護宜蘭、環保永續淨蘭陽」精神。

宜蘭代理縣長林茂盛表示，透過海陸遶境及眾神護蘭陽活動凝聚地方向心力，也為宜蘭宗教文化寫下新頁，歡迎全國民眾把握接續兩天的陸巡行程，感受蘭陽信仰文化魅力。

由進安宮主辦單位及代理縣長林茂盛帶領的珊瑚媽祖主船。記者王思慧／攝影

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。圖／宜蘭縣政府提供

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船千人航行蘭陽海域時，天際更出現一道彩虹，十分壯觀。圖／民眾提供