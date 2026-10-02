快訊

亞運電競／雖敗猶榮！中華隊0:3不敵韓國《英雄聯盟》摘銀

亞運射箭／扛住前兩局亂流後回穩 反曲弓中華男團奪銅牌

Nana親自發聲！害羞認愛T.O.P「會好好地交往下去」

聽新聞
0:00 / 0:00

百船千人護駕媽祖海巡蘭陽 天空現彩虹信眾讚神蹟

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）參與媽祖文化節祭拜活動。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）參與媽祖文化節祭拜活動。圖／宜蘭縣政府提供

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船千人航行蘭陽海域時，天際更出現一道彩虹，壯觀景象讓信眾驚呼連連，為3天活動揭開序幕。

今年適逢南方澳進安宮「珊瑚媽祖」安座17周年，特別邀請全台17座媽祖宮廟齊聚宜蘭，包括北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、鹿港天后宮等知名廟宇共襄盛舉，展現媽祖信仰跨地域交流盛況。

海巡遶境隊伍由66艘漁船、13艘賞鯨船及20艘接駕漁船組成，另有許多小型漁船自發參與，船隊抵達烏石港後隨即展開陸巡遶境，巡行宜蘭10鄉鎮，沿途除有傳統「十二婆姐陣」賜福外，今年更首創全女性護衛隊貼身護駕，成為活動亮點，吸引大批民眾設香案迎駕。

宜蘭縣政府表示，活動除傳承宗教文化，也持續推動環保祭祀，鼓勵紙錢減量集中燒、以功代金及使用鞭炮機，兼顧信仰與環境永續，實踐「媽祖慈航護宜蘭、環保永續淨蘭陽」精神。

宜蘭代理縣長林茂盛表示，透過海陸遶境及眾神護蘭陽活動凝聚地方向心力，也為宜蘭宗教文化寫下新頁，歡迎全國民眾把握接續兩天的陸巡行程，感受蘭陽信仰文化魅力。

由進安宮主辦單位及代理縣長林茂盛帶領的珊瑚媽祖主船。記者王思慧／攝影
由進安宮主辦單位及代理縣長林茂盛帶領的珊瑚媽祖主船。記者王思慧／攝影

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。圖／宜蘭縣政府提供
「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。圖／宜蘭縣政府提供

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船千人航行蘭陽海域時，天際更出現一道彩虹，十分壯觀。圖／民眾提供
「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船千人航行蘭陽海域時，天際更出現一道彩虹，十分壯觀。圖／民眾提供

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。圖／宜蘭縣政府提供
「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。圖／宜蘭縣政府提供

媽祖 南方澳 鹿港天后宮 大甲鎮瀾宮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／2陸籍漁船違法東沙下錨 海巡射水砲驅離拖帶離域

大陸漁船頻越界 澎湖海巡隊連2天查扣2艘法辦

台船為海巡署打造的第二艘高緯度遠洋巡護船 今日舉行安龍典禮

身價逾30萬…宜蘭南天宮神明「丟包」風波落幕 金箔媽祖一度失聯終於回家

相關新聞

百船千人護駕媽祖海巡蘭陽 天空現彩虹信眾讚神蹟

「2026蘭陽媽祖文化節」今天登場，超過100艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，上千名信眾隨船護駕。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船千人航行蘭陽海域時，天際更出現一道彩虹，壯觀景象讓信眾驚呼連連，為3天活動揭開序幕。

基隆國際海洋老鷹嘉年華明遊行 市區下午2到5時大範圍交管

「2026 基隆國際海洋老鷹嘉年華」大遊行明天登場，警方當天下午2至5時實施交通管制，各式花車、人偶踩街隊伍在國門廣場集結踩街繞行市區，最後回到國門廣結束。管制期間僅開放東岸高架橋與中正路雙向通行，請駕駛人提早改道。

台東推公務車電動化…預算編列卻沒跟上 議員要求建立標準

台東縣議會定期會審查縣府總預算，縣議員簡維國質詢電動公務車及充電樁經費指出，縣府配合中央2035年前公務車全面電動化政策，已陸續汰換電動公務車、建置充電樁，但目前預算編列方式仍多沿用油車時代的做法，從牌照稅、燃料費到電費，似乎都還沒有一套完整的計算標準。

基隆天外天大火 關窗難掩惡臭…市府將究責廠商並求償

基隆市天外天掩埋場暫置區一千七百張回收床墊因廠商執行破碎作業發生大火，延燒近廿小時，昨上午八時許才撲滅。民眾抱怨徹夜聞到濃烈塑膠惡臭，關窗戴口罩仍受不了，民代要求重罰廠商及建立賠償機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。