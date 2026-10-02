「2026 基隆國際海洋老鷹嘉年華」大遊行明天登場，警方當天下午2至5時實施交通管制，各式花車、人偶踩街隊伍在國門廣場集結踩街繞行市區，最後回到國門廣結束。管制期間僅開放東岸高架橋與中正路雙向通行，請駕駛人提早改道。

基隆市警察局表示，市區禁止通行路段為「港西街、忠一路全線」、「孝一路（忠二路至忠一路）」、「孝二路（忠二路至忠一路雙向）、（忠四路至忠一路單向）」、「孝三路（忠二路至忠一路）」、「孝四路（忠一路至忠二路）」、「仁二路（愛五路至愛一路）」、「仁三路（愛一路至愛四路）」。

還有「愛一路（仁一路至仁三路雙向）」、「愛二路（仁二路至仁四路）」、「愛三路（仁一路至仁二路雙向）、（仁三路至仁二路單向）」、「愛四路（仁三路至仁一路）」、「仁五路禁止左轉愛三路」。

警方預估將會有大量人潮湧入，會在各管制路口發送交通引導圖，引導民眾改道行駛，避免壅塞，也請參與民眾共同遵守秩序，並配合現場管制措施。

今年花車融入海洋永續概念，邀請法國、加拿大及波多黎各等國的藝術家跨海來台參與，並將實際收集的海洋廢棄物轉化為創作素材，把海洋保育理念帶進嘉年華。踩街焦點之一的老鷹家族，則繼「鷹站長」、「鷹JOY」後，今年新增以台語「永遠」諧音命名的「鷹ONE」，以鷹媽媽姿態亮相。

活動當日下午1時至晚間8時，國門廣場將同步推出「CHILL海海市集」，集結超過20攤特色美食、互動體驗及基隆好物，活動期間消費滿額還可參加抽獎，最大獎有機會獲得雙人郵輪之旅。

活動周邊停車場有相關進出場管制配套措施，請民眾留意並提前改道。大眾交通有部分配合異動路線及站點，請民眾注意配合。停車管制、車輛改道資訊請至基隆市文化觀光局網站查詢。

基隆國際海洋老鷹嘉年華明遊行，市區下午2到5時大範圍交管。圖／基隆市警局提供