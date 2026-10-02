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台東推公務車電動化...預算編列卻沒跟上 議員要求建立標準

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府停車場已設置電動公務車充電樁，縣府目前建置12座慢速充電樁，明年預計再編列90萬元增設7座。記者尤聰光／攝影
台東縣政府停車場已設置電動公務車充電樁，縣府目前建置12座慢速充電樁，明年預計再編列90萬元增設7座。記者尤聰光／攝影

台東縣議會定期會審查縣府總預算，縣議員簡維國質詢電動公務車及充電樁經費指出，縣府配合中央2035年前公務車全面電動化政策，已陸續汰換電動公務車、建置充電樁，但目前預算編列方式仍多沿用油車時代的做法，從牌照稅、燃料費到電費，似乎都還沒有一套完整的計算標準。

簡維國以行政處明年度電費預算為例，預算書以6輛電動車、每月535度用電估算，編列全年3萬8520元電費。他質疑，535度的數字究竟如何計算？應該從每輛車每月行駛里程、耗電量，以及不同時段的電價等因素估算，而不是只依廠商提供的概估數字編列。

行政處表示，縣府今年才開始購置電動公務車，相關充電設備也才陸續建置，目前還沒有完整的實際使用數據，因此只能先以估算方式編列，實際電費可能高於或低於預算。

簡維國認為，既然縣府已經朝公務車電動化方向推動，預算制度也應該跟著調整，不能一方面汰換電動車，另一方面仍用過去油車的方式編列相關經費。尤其電動車的電費如何估算、油車原有的燃料稅及牌照稅如何處理，都應建立明確標準，避免每年各自估算。

至於充電樁，行政處表示目前已建置12座慢速充電樁，明年編列90萬元預算，預計再增設7座。這些充電樁並非行政處專用，未來其他局處只要有電動公務車也可以共同使用，相關電費則由行政處統籌支應。

簡維國也建議，縣府推動公務車電動化，除了購車及建置充電設備，更應實際統計減少多少二氧化碳排放，並將相關成果公布在行政處網站，讓民眾看得到政策投入經費後的實際成效。

行政處表示，會再檢視電動公務車電費的估算方式及相關管理機制，逐步建立較符合實際使用情況的編列方式。

台東 公務車 預算

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