基隆天外天大火 關窗難掩惡臭 市府將究責廠商並求償

基隆市天外天掩埋場暫置區一千七百張回收床墊因廠商執行破碎作業發生大火，延燒近廿小時，昨上午八時許才撲滅。民眾抱怨徹夜聞到濃烈塑膠惡臭，關窗戴口罩仍受不了，民代要求重罰廠商及建立賠償機制。

市長謝國樑說，市府將究責，擬依違反空汙法裁罰最高額五百萬元，並提出損害賠償。

昨天凌晨信義區、中正區、仁愛區很多民眾在社群留言抱怨，聞到濃烈塑膠惡臭味，關窗戴口罩仍難耐。咖啡店李姓店長說，她掩鼻仍無法睡覺，呼吸不順，屋內及衣服都是燃燒塑膠的臭味。

議員陳明建說，多區民眾都反映瀰漫塑膠惡臭，空氣汙染嚴重，造成市民身體不適，要求市府應建立損害賠償機制，並採取強硬處分。

議員張之豪接獲民眾反映，指連續燃燒廿小時，風向一直在變，東信路、新豐街、深澳坑路等居民門窗都關閉也沒用，加上床墊下方埋有大量輪胎，燃燒後造成嚴重空氣汙染，市府要究責及有賠償機制。

謝國樑說，空汙對市民都有不同程度影響，將追究廠商相關責任，廠商現場作業極可能有疏失，專業判斷如確認會依違反空汙法裁罰。

環保局長馬仲豪表示，廠商在操作過程中如造成嚴重汙染，市府可依合約提出損害賠償，待相關報告出來即可進行相關處分。警方已約談調查有無人為疏失，消防局採證釐清起火原因。