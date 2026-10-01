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公費流感、新冠疫苗開打 基市衛生局長挽袖響應籲踴躍接種

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
今年流感及新冠公費疫苗今起開打，基隆市衛生局長張賢政響應接種。圖／基隆市衛生局提供
今年流感及新冠公費疫苗今起開打，基隆市衛生局長張賢政響應接種。圖／基隆市衛生局提供

今年流感及新冠公費疫苗今起開打，基隆衛生局長張賢政響應接種，以實際行動呼籲大家做好流感防護。第一階段開放65歲以上（原住民55歲以上）民眾、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫人員和其他高風險族群等對象接種，11月2日第2階段再放寬接種對象資格。

衛生局說，全市七區衛生所一早都出現排隊接種人潮，顯示市民朋友高度重視自身健康。首日上午統計共有1501人至衛生所接種流感疫苗，其中784人也接種新冠疫苗

張賢政也挽袖施打疫苗，並特別提醒市民可陪伴長輩，就近前往衛生所及合約院所接種疫苗，相關服務地點資訊，可上基隆市衛生局官網流感/新冠疫苗專區（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1481.html）查詢。

衛生局表示，今年度流感及新冠疫苗都分兩階段開放接種，第一階段自今天起開放65歲以上長者（原住民55歲以上）、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫人員，還有其他高風險族群等對象。第二階段11月2日起，開放50至64歲無高風險慢性病民眾接種。

衛生局表示，疫苗接種後需1至2周才能產生保護力，開打首日市民接種踴躍，排隊時間較長，感謝市民朋友為了自身健康耐心排隊等候，也感謝醫護人員從旁協助。

張賢政說，符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，還要注意落實用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩、保持室內空氣流通、出現不適症狀應儘速就醫及生病「不上班、不上課」，以有效防範病毒侵襲，維護身體健康。如仍有相關問題，請撥打本市防疫專線(02)2427-6154詢問。

今年流感及新冠公費疫苗今起開打，衛生局提醒符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，提升防護力。圖／基隆市衛生局提供
今年流感及新冠公費疫苗今起開打，衛生局提醒符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，提升防護力。圖／基隆市衛生局提供

今年流感及新冠公費疫苗今起開打，衛生局提醒符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，提升防護力。圖／基隆市衛生局提供
今年流感及新冠公費疫苗今起開打，衛生局提醒符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，提升防護力。圖／基隆市衛生局提供

今年流感及新冠公費疫苗今起開打，衛生局提醒符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，提升防護力。圖／基隆市衛生局提供
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今年流感及新冠公費疫苗今起開打，衛生局提醒符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，提升防護力。圖／基隆市衛生局提供
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今年流感及新冠公費疫苗今起開打，衛生局提醒符合接種資格民眾除了儘快施打疫苗，提升防護力。圖／基隆市衛生局提供
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基隆 衛生局 流感 新冠疫苗 流感疫苗

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