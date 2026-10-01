影／基隆市圖總館嶄新啟用 謝國樑：全齡共享閱讀新空間

基隆市公共圖書館總館歷經2年封閉整修7月起試營運，今天正式啟用，融入智慧空間與跨世代閱讀，自修室、視聽區及討論室全面導入智慧座位預約管理系統，規畫不同年齡層需求，除設置兒童閱覽區、會議室及安靜的自修學習空間，從親子共讀、青年學習到市民交流，不同世代都能自在使用，真正讓圖書館走進日常生活。

謝國樑指出，基隆市圖總館歷經多時籌備與建設，過程中曾面臨樓下美術館工程紛爭及後續施工銜接等問題，市府團隊持續協調、排除困難，推進各項工程與營運整備，才讓總圖得以順利完成並正式與市民見面。他強調，完成一座圖書館，不只是完成一項硬體工程，更重要的是把優質的閱讀、學習與文化資源真正交到市民手中。

「我們希望這裡是一座每個人都能找到自己位置的圖書館」謝國樑表示，總圖空間規畫從不同年齡層及實際使用需求出發，除設置兒童閱覽區、會議室及安靜的自修學習空間，也規畫方便民眾通話、兼顧隱私需求的獨立空間，從親子共讀、青年學習到市民交流，不同世代都能自在使用。

從7月初啟動首波試營運至今，總圖每日平均吸引超過3000人次造訪，周末更吸引不少外縣市民眾專程前來體驗，孩子與家長在兒童閱覽區共讀、青年學子在討論空間交流，以及不同世代的市民在館內閱讀、學習與停留。

開幕邀請當代詩人向陽，在悠揚的大提琴伴奏下以詩文朗讀揭開序幕，透過文字與樂音帶領現場來賓感受基隆獨有的城市氣息。

文化觀光局長江亭玫指出，從地方書店策展、尋找自己的閱讀DNA，到展開一場圖書館解謎冒險，都呈現閱讀可以擁有更多元的樣貌。未來將持續透過豐富館藏、策展、講座與地方共創，擴大圖書館與城市生活的連結，讓這裡不只是閱讀與學習的場所，更成為市民願意停留、交流與探索的公共文化樞紐。

基隆市圖總館嶄新啟用，謝國樑：全齡共享閱讀新空間。圖／基隆市政府提供

基隆市圖總館嶄新啟用，謝國樑：全齡共享閱讀新空間。圖／基隆市政府提供

基隆市圖總館嶄新啟用。圖／基隆市政府提供