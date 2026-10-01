邱佩琳牽線企業家捐贈2警車 基市警局配置第一線治安、交通勤務

基隆市副市長邱佩琳牽線，並在今天代表企業家陳田文捐贈2輛警車。邱佩琳說，市府預算有限，期盼未來有更多民間力量加入，公私協力支持警察裝備。基隆市警察局長林信雄表示，會將民間善意，轉化為守護地方治安的實際行動。

基隆市審計室提出去年度決算審計報告，指市警局應配賦警車數量不足，且逾半警車超過最低使用年限，恐影響警察勤務及車輛調度，建議加速汰換老舊警用車輛。

邱佩琳今天在捐贈儀式中指出，月前因毒駕事故前往警四分局大武崙派出所關心警員時，得知警方非常需要補充車輛。後來與企業界餐敘，陳田文從她口中得知警察困難後，主動表達捐贈意願，並在今天完成捐贈程序。

林信雄表示，基隆市警方近期正針對具有高流動性、高危險性的毒品與毒駕犯罪布署查緝，執勤時往往需要在各路口實施機動攔查，或在接獲線報時進行緊急尾隨攔截，導致巡邏車耗損較高。

林信雄說，今年因中央一般性補助款改變，預算回歸地方，市府經費緊縮，今編列395萬元汰換4輛警車。這次獲贈2輛贈警車，有如注入強心針。明年警車汰換預算將提高到1723萬元，汰換15輛警車及20輛機車。

林信雄表示，警民合作是維護社會治安的重要力量，非常感謝陳田文熱心公益，支持警政工作。警方除持續強化員警專業訓練及勤務作為，也將妥善運用社會各界支持與捐贈的資源，讓每一份愛心發揮最大效益，將民間的善意轉化為守護地方治安的實際行動。