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經典老歌唱不停 洪榮宏、沈文程等10/2齊聚台東

中央社／ 記者盧太城台東縣1日電

台東縣政府主辦的「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會，2日、3日晚間7時在台東市北町日式建築宿舍群演出，包括洪榮宏、沈文程等歌手接續上場，免費入場。

台東縣政府文化處表演藝術科今天發布新聞表示，因8月29日場地泥濘，將「那年，我們一起聽的歌」活動延至10月2日、3日，也讓卡司加倍、感動加倍的雙日音樂盛宴，現場配合懷舊金曲點亮初秋燈光，古色古香歷史建築群配上熟悉的動人聲音，伴隨民眾編織音樂記憶。

表演藝術科表示，2日以「咱的歌．咱的年代」為題，邀請橫跨世代的歌手接力登台，包括金曲台語歌王洪榮宏與「台東之光」沈文程兩名重量級歌手聯袂獻唱，帶來多首傳唱大街小巷的台語經典名曲。

金曲布袋戲歌王荒山亮攜手在地歌手帶來專屬共創演出，展現深厚動人的音樂傳承；實力派歌手高欣欣與台語美聲甜心吳淑敏輪番獻唱，陪伴長者回味人生記憶。

3日陣容，以「跨世代．唱響青春」為主題，由歌手周蕙、「搖滾宮主」賴銘偉，以及周定緯與盧學叡接續演出，陳昇＆新寶島康樂隊壓軸。

文化處表示，「那年，我們一起聽的歌」邁入第8年，已成為台東縣內樂齡長輩最期盼的盛事；今年連續兩日在台東市北町登場，精彩度與溫暖更加倍。透過音樂讓長輩在熟悉的旋律中重溫美好青春，也讓年輕一代走進北町，共享溫馨時光。

台東 洪榮宏 歌手

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