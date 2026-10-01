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基隆天外天暫存場大火無直升機支援 謝國樑盼救災不分你我

中央社／ 基隆1日電

基隆市天外天垃圾焚化廠的暫存場昨天發生大火，消防局申請直升機滅火，中央評估抵達時接近黃昏，不適合執行滅火。市長謝國樑今天受訪說，盼中央、地方不分你我，共同努力救災。

這處暫存場昨天下午1時許發生火警，現場堆放約1700床廢棄彈簧床，事發時，委外拆除彈簧床廠商人員正在作業，一度受困火場，由於現場缺乏水源，消防人員歷經逾14小時搶救，終於在今天凌晨4時許撲滅火勢。

消防局長游家懿昨天指出，消防局第一時間向中央申請空勤總隊直升機支援滅火，但中央回覆因直升機部署在台中，整備完成後起飛前往新山水庫採水，再趕赴火災現場，屆時可能接近黃昏，評估不適合執行空中滅火作業。

謝國樑今天下午出席圖書館總館開幕受訪說，若有直升機協助滅火，控制災情會較為迅速也會更有效果，他想請中央，一旦未來發生災情時，中央、地方不分你我，大家共同努力救災，盡快還給市民穩定、安全的空氣品質及生活環境。

此外，謝國樑上午在議會答詢說，市府認為廠商極可能有疏失，若確認廠商有疏失將追究責任，依違反空氣污染防制法裁罰，最高可罰新台幣500萬元並求償。

針對水源不足問題，游家懿指出，消防局每年編列50萬元經費建置消防栓，通常建置消防栓時，台灣自來水公司會分擔一半費用，等於每年有100萬元經費建置消防栓，每年約可建置2至3處消防栓。

民進黨基隆市議員張之豪說，這次火災許多居民就算門窗緊閉，還是會吸到有毒物質，若出現身體不適要找誰求償，建議市府應建立機制補償居民，對此，環保局長馬仲豪說，市府內部會再研議。

謝國樑 基隆 直升機

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