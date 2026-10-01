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花蓮縱管處拚觀光擴基地面積再招商 盼打造國際湖畔度假村

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭擁有美麗的湖光山色，縱管處規畫在潭北區域以BOT方式招商興建國際觀光旅館；圖為旅館示意圖。圖／縱管處提供
花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭擁有美麗的湖光山色，縱管處規畫在潭北區域以BOT方式招商興建國際觀光旅館；圖為旅館示意圖。圖／縱管處提供

花蓮鯉魚潭國際觀光旅館BOT案歷經6度招商流標後再度啟動，交通部觀光署縱谷國家風景區管理處完成都市計畫變更，解決長期困擾的土地坵塊零碎問題，並增加投資誘因，今天正式辦理第7次公告招商，盼引進民間資源打造國際級度假勝地，帶動地方觀光發展。

位於壽豐鄉的鯉魚潭擁有湖光山色景觀，是花蓮重要觀光景區之一，縱管處為提升旅遊服務品質及活絡周邊產業，自2019年推動「花蓮縣鯉魚潭觀光旅館新建營運移轉案（BOT）」，規畫於潭北商業區興建國際觀光旅館。不過，受限於基地規模、土地配置條件及天然災害等因素影響，過去6次公告招商皆未能成功媒合投資業者。

為突破招商瓶頸，縱管處於2023年啟動「變更鯉魚潭風景特定區計畫」，透過調整周邊道路配置及土地整併，改善基地開發條件，今年3月完成都市計畫變更程序後，決定重新推出招商案，招商期間自10月1日起至明年1月9日止，共計100天。

縱管處長許宗民表示，調整後的招商基地面積約6813平方公尺，涵蓋商業區土地、旅館法定停車空間及一座碼頭設施，原本零散的土地坵塊已整合為面寬約100公尺、縱深約50公尺的完整街廓，可提高整體開發與空間配置彈性，提升投資吸引力。

除土地條件改善外，縱管處也同步規畫遷移鯉魚潭管理站及遊客中心，以利潭北商業區整體發展，BOT案許可年限為50年，包含5年興建期及45年營運期；若投資業者取得銀級或黃金級綠建築標章，許可年限還可分別延長10年及20年，希望鼓勵業者投入永續建築與景觀設計。

許宗民指出，鯉魚潭距離花蓮市區約20分鐘車程，兼具自然景觀、生態資源及在地文化特色，並長期舉辦各類觀光活動與運動賽事，具備發展國際觀光市場的潛力。縱管處希望藉由完成都市計畫變更的契機，排除過去土地利用障礙，以「國際星級湖濱文旅」為發展主軸，吸引優質業者投資，打造兼具休閒度假與觀光服務功能的指標性景區。

花蓮鯉魚潭具備極佳的地理優勢與湖光山色，縱管處規畫在潭北區域以BOT方式招商興建國際觀光旅館。圖／縱管處提供
花蓮鯉魚潭具備極佳的地理優勢與湖光山色，縱管處規畫在潭北區域以BOT方式招商興建國際觀光旅館。圖／縱管處提供

花蓮鯉魚潭國際觀光旅館BOT案基地現址，目前為鯉魚潭遊客中心。圖／縱管處提供
花蓮鯉魚潭國際觀光旅館BOT案基地現址，目前為鯉魚潭遊客中心。圖／縱管處提供

花蓮 觀光 鯉魚潭 BOT

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