台東加水站抽驗126件 2家微生物初驗不合格複驗已過關

台東縣衛生局今年全面稽查縣內投幣式加水站，共抽驗126件水樣，其中2家微生物初驗不合格，衛生局當時已要求業者限期改善並暫停供水，經改善後重新抽驗，目前2家都已複驗合格，恢復供水；另外針對溴酸鹽抽驗32件，結果也都符合標準。

衛生局表示，加水站稽查除了看水質，也會檢查濾心、管線及加水設備是否定期清洗，現場環境是否維持乾淨，以及產品名稱、廣告內容是否有誇大或容易讓消費者誤解的情形。

衛生局提醒，部分加水站可能使用「活水」、「量子水」、「健康水」、「負氫水」、「能量水」、「小分子水」等名稱，如果涉及不實、誇張或容易使人誤解，可能違反食品安全衛生管理法；若進一步宣稱具有醫療效能，也會涉及相關罰則，業者不能任意宣稱。

衛生局也提醒民眾，到加水站取水時，可留意現場是否張貼「台東縣加水站核准證明」、「水源供應許可證」及「應煮沸勿生飲」等標示，自己使用的水桶、水壺也要定期清洗，取回的水建議煮沸後再飲用。

衛生局表示，這次2家初驗不合格業者均已完成改善並通過複驗，後續仍會持續進行不定期稽查及水質抽驗。