遭豪雨沖毀！重建進度達86％…花蓮富里「崙天大橋」拚11月初開放

攸關花蓮縣富里鄉交通命脈的崙天大橋重建工程持續推進，富里鄉公所表示，目前整體工程進度已達86％，預計今年11月初開放通行，希望趕在秋收季節前啟用，改善地方交通及農產品運輸需求。

富里鄉長江東成指出，近期持續與花蓮縣政府保持密切協調與聯繫，全力推動工程進度，在縣府與施工團隊共同努力下，大橋重建作業已進入最後階段，朝既定目標穩步邁進。

不過，8月底豪雨侵襲期間，崙天臨時便道路基遭洪水掏空沖毀，造成部分居民往返交通受到影響，江東成表示，為減輕鄉親繞道負擔，在崙天大橋正式開放前，建議民眾暫時利用明里便道及長富大橋替代路線通行。

江東成說，對於近期通勤、就學及農產運輸所帶來的不便感同身受，感謝鄉親這段時間的理解與支持，提供居民安全、便利的交通環境，是公所團隊最重要的責任，未來將持續督促施工單位掌握進度，在兼顧工程品質與施工安全前提下，加速完成各項作業。

江東成也感謝花蓮縣政府及第一線施工人員的投入與付出，各界共同努力的目標，就是讓崙天大橋能如期在11月啟用，趕上稻米採收旺季，協助農友將農產品順利運送至各地，降低交通不便對農業生產與地方生活造成的影響。

富里鄉公所表示，將持續掌握工程進展，待通車日期確認後，將第一時間向外界公布相關資訊，並提前規畫交通引導措施，迎接崙天大橋重新啟用。

花蓮富里鄉崙天大橋重建工程進度已達86％，預計今年11月初開放通行。圖／富里鄉公所提供