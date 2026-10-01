台東流感、新冠疫苗開打 衛生局籲高風險族群「左流右新」

秋冬呼吸道疾病進入流行期，台東縣衛生局今天在市衛生所舉辦「左流右新、護肺顧心」公費流感及新冠疫苗開打，副局長鍾明霞、市長陳銘風、衛福部立台東醫院院長李偉愷及多位里長等人出席，呼籲符合接種資格的民眾及早接種，提升秋冬防護力。

衛生局表示，流感與新冠肺炎在秋冬季節均容易流行，兩者症狀也有不少相似之處，65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及具高風險慢性病者等族群，感染後發生重症的風險相對較高，因此今年持續推動流感及新冠疫苗「左流右新」共同接種策略。

今年公費接種分兩階段實施，第一階段自10月1日起開放醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長照及安養機構住民與工作人員、6個月至學齡前幼兒、具高風險慢性病者，以及禽畜相關及動物防疫人員等11類對象接種；第二階段則自11月2日起，開放50至64歲且沒有高風險慢性病的成人接種。

衛生局指出，今年首度導入加強型流感疫苗，包含增加4倍抗原或添加佐劑的疫苗，優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種，以提升免疫反應及重症防護力；新冠疫苗則更新病毒株，優先提供XFG疫苗，強化高風險族群對目前流行病毒株的免疫保護。

衛生局表示，民眾前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，如孕婦健康手冊、兒童健康手冊或嬰兒出生證明等。疫苗接種後約需2週才能產生保護力，符合資格者應把握時間完成接種，為秋冬健康做好準備。