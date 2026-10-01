台東推實戰英語培訓 走進知本森林、咖啡店學雙語說故事

為提升台東觀光及旅遊接待的國際化程度，縣府持續推動英語人才培訓計畫，針對零售、觀光及民宿業者開設實戰英語課程，今年更增加辦理頻率，每月規畫不同主題，透過外籍教師帶領情境演練及問題解決，讓在地業者從「敢開口」進一步做到「會溝通」。

縣府國際發展及計畫處處長羅淑琴表示，台東近年觀光國際化持續發展，第一線業者是接觸國際旅客的重要窗口，期待透過多元且貼近實務的培訓，協助更多在地業者提升雙語溝通及說故事能力，讓旅客不只是來台東，也能透過交流認識台東的自然、人文與生活。

不同於傳統教室授課，今年英語培訓也走出教室、進入台東在地場域。9月份課程走進知本國家森林遊樂區，帶領學員實際練習雙語生態導覽，除熟悉英文導覽及解說技巧，也學習如何將台東自然生態與在地文化轉化成外國旅客容易理解、也感興趣的內容。

10月份課程則與在地店家「達卡兒陶甕烘焙咖啡」合作，從咖啡文化及品牌故事出發，讓學員練習如何以英文介紹台東在地特色，透過實際場域訓練，將英語從單純的溝通工具，轉化為向國際旅客介紹地方文化的媒介。

參與學員對課程也給予正面回饋，有學員表示，小班制教學提供許多實際開口練習的機會，參加課程後更有信心面對外籍旅客；另有學員認為，外籍教師教學耐心且專業，無論面對不同主題或產業，都能提供外國人較容易理解的道地說法，實用性相當高。

縣府表示，10月份英語人才培訓課程持續免費開放在地業者及民眾參與，盼透過實際練習，逐步提升台東整體國際接待品質，讓更多台東在地故事能以英文被世界聽見。