基隆教忠街昨晚大停電電纜故障 影響近千戶今清晨全復電

基隆市信義區教忠街、教孝街及深美街等一帶，昨晚突大停電，受影響用戶有902戶，住戶大熱天晚上無冷氣可吹，電風扇也轉不動，都熱到不行，有人太跑到街上，引發民眾抱怨。台電表示，立即派員查修，疑似為地下電纜故障，昨晚復電659戶，今天清晨剩餘243戶也全部復電。

教忠街、教孝街及深美街等一帶居民說，昨晚近8時，突然大停電，整個房子漆黑一片，原本開的冷氣都停了，大家原以為跳一下電就會來了，沒想到一停就停很久，大家怨聲載道。

市議員韓世昱及服務處人員了解停電狀況，韓世昱說，巧遇市府工務處長簡翊哲前來關心查詢原因，經台電值班人員表示，疑似為地下電纜故障搶修中。

台電基隆區營業處指出，昨晚7時56分，基隆市信義區教忠街、教孝街及深美街等一帶停電，目前受影響用戶有902戶，台電立即派員前往現場查修，事故原因已調查處理。

經台電值班同仁表示疑似為地下電纜故障，昨晚緊急搶修。地下電纜1相（C相）故障，已先將C相切開，先送其他2相。昨晚10點多前已復電659戶，剩餘243戶無電，持續進行故障排除作業，已在今天清晨5時6分全部復電完成。

基隆教忠街昨晚大停電電纜故障，影響近千戶，今清晨全復電。圖／議員韓世昱提供