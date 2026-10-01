快訊

連假交通塞爆惹民怨…交長道歉 點名高鐵檢討

輕颱「彩雲」凌晨2時生成！專家曝侵台機率 將發展為大型颱風

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆教忠街昨晚大停電電纜故障 影響近千戶今清晨全復電

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆教忠街昨晚大停電電纜故障，影響近千戶，今清晨全復電。圖／議員韓世昱提供
基隆教忠街昨晚大停電電纜故障，影響近千戶，今清晨全復電。圖／議員韓世昱提供

基隆市信義區教忠街、教孝街及深美街等一帶，昨晚突大停電，受影響用戶有902戶，住戶大熱天晚上無冷氣可吹，電風扇也轉不動，都熱到不行，有人太跑到街上，引發民眾抱怨。台電表示，立即派員查修，疑似為地下電纜故障，昨晚復電659戶，今天清晨剩餘243戶也全部復電。

教忠街、教孝街及深美街等一帶居民說，昨晚近8時，突然大停電，整個房子漆黑一片，原本開的冷氣都停了，大家原以為跳一下電就會來了，沒想到一停就停很久，大家怨聲載道。

市議員韓世昱及服務處人員了解停電狀況，韓世昱說，巧遇市府工務處長簡翊哲前來關心查詢原因，經台電值班人員表示，疑似為地下電纜故障搶修中。

台電基隆區營業處指出，昨晚7時56分，基隆市信義區教忠街、教孝街及深美街等一帶停電，目前受影響用戶有902戶，台電立即派員前往現場查修，事故原因已調查處理。

經台電值班同仁表示疑似為地下電纜故障，昨晚緊急搶修。地下電纜1相（C相）故障，已先將C相切開，先送其他2相。昨晚10點多前已復電659戶，剩餘243戶無電，持續進行故障排除作業，已在今天清晨5時6分全部復電完成。

基隆教忠街昨晚大停電電纜故障，影響近千戶，今清晨全復電。圖／議員韓世昱提供
基隆教忠街昨晚大停電電纜故障，影響近千戶，今清晨全復電。圖／議員韓世昱提供

基隆教忠街昨晚大停電電纜故障，影響近千戶，今清晨全復電。圖／議員韓世昱提供
基隆教忠街昨晚大停電電纜故障，影響近千戶，今清晨全復電。圖／議員韓世昱提供

電纜 停電 基隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基泰大直案租金斷炊 二度協調會基泰未到

影／基隆天外天床墊回收暫置場大火 空汙影響全市初判原因出爐

台南工廠變電箱事故火災 1員工疑觸電死亡

Dyson要價1.6萬元的AI牙刷開賣就故障…官方承認滲水災情慘 已恢復出貨

相關新聞

龍潭轉運站啟用 路線調整惹民怨

桃園市龍潭轉運站昨啟用，有民眾反映公車、客運、桃小巴全「擠」進來，最熱門的七○九公車路線因取消運動公園站，衝擊乘客搭乘習慣，民代也反映停車、動線仍待改善。市府交通局回應，七○九公車今起安排部分班次在運動公園站點載客，其餘問題滾動檢討、調整。

年底開工…三鶯線延八德 拚2034年通車

三鶯線今年六月底通車後，延伸桃園八德段再有新進度，新北市捷運局昨宣布，三鶯線延伸八德段「全線機電系統標」及「地下段土建標」同步決標，拚今年底正式開工，朝二○三四年完工通車目標邁進，未來從新北搭乘三鶯線可一路直達桃園八德，實現一車到底。

投86線連接彰投拚拓寬 串聯八卦山觀光

八卦山風景區橫跨南投、彰化兩縣，隨觀光發展升溫，兩地交通串聯卻仍有缺口。南投縣議員林憶如建議拓寬連接南投市與彰化社頭的投八十六線，改善目前部分路段狹窄、車輛須大幅繞行的問題。縣長許淑華表示，已發文彰化縣政府盼共同推動，並將請兩地立委協助爭取中央經費；彰化縣府回應，將視周邊道路使用及交通量等面向檢討。

廣角鏡／奇魚離水不死 金門攀鱸復育

金門珍稀原生淡水魚「攀鱸」有特殊呼吸器官，離水仍可存活，還能利用鰓蓋及胸鰭在地面移動，如今僅剩烈嶼陵水湖仍可觀察。金門國家公園管理處昨在此處野放二五七尾攀鱸，讓這群有「中斑虎」之稱的奇魚重新游回自然。

軌道帶動都更 新北四大都心成形

新北市城鄉局昨在市政會議以「翻轉．遠見．新北四都心」發表專題報告，提出大新板、新五泰、三蘆及土樹三鶯四大都心發展藍圖。市長侯友宜說，新北從過去「三環六線、三軸心」，走向「四環八線、四大都心」，未來十年透過捷運路網帶動都市更新、整體開發、社宅，以及醫療、運動等公共設施，新北市會完全不一樣。

吃完午餐 民族國小9生腸胃不適

北市金華國中營養午餐食安最近受各界關注，民進黨議員昨再爆，松山區民族國小學生本月廿四日食用營養午餐小卷後，出現嘔吐、腸胃不適。教育局表示，檢體已送驗，目前掌握共九名學生反映，六名學生經醫師初步評估為腸胃炎，不排除流感或諾羅病毒等病毒性成因，衛生局也查獲業者二項衛生缺失，要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。