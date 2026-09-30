2026蘭陽媽祖文化節80神尊進駐縣政府 紅藍祥瑞色「平安符」亮相

蘭陽媽祖文化節即將展開為期3天海陸遶境，主辦單位今天邀請縣內外近80尊神尊進駐宜蘭縣政府大廳會香，民眾引領期盼的「平安符」也公開亮相。縣府首次在紅色為主的平安符，加入藍色祥瑞色彩，設計亮眼且具有文青風，平安符過爐祈福後提供給鑽轎腳的民眾排隊領取，拿到平安符的人開心愛不釋手。

2026蘭陽媽祖文化節10月2日在南方澳進安宮起駕，今年結合「三媽賜福」、全台「十七天后會蘭陽」等五大亮點。今天安排的神尊駐駕開場別具巧思，由主祀宮廟南方澳進安宮依循古禮，以「報馬仔宣駕－媽祖護府」揭開序幕。

這次扮演「報馬仔」是宜蘭國小附幼，小朋友的動作逗趣可愛，報馬仔是媽祖出巡的先鋒角色，負責探路開道、告知信眾媽祖即將蒞臨，隨著報馬仔引領，遶境隊伍進入縣府大廳。

代理縣長林茂盛親自扛起神轎進場，以謙恭的禮數迎請媽祖，展現縣府虔敬之心，帶領各鄉鎮市首長及主管向駐駕在縣政府的媽祖等眾神尊上香祈福，祈求風調雨順、四時無災。

深受民眾期待的平安符亮相，首度採用紅、藍祥瑞色彩為主軸，正面是喜眉笑眼的Q版寶石珊瑚媽祖為主角，搭配旭日金光與海浪，展現慈光普照、海陸平安；背面以紅藍雙龍、祥雲及「媽祖保佑」金字呈現祥瑞賜福。

主祀宮廟南方澳進安宮在縣府大廳開放「鑽轎腳」體驗，提供民眾排隊領取平安符。縣政府宣布，今年會在縣內多處設置鑽轎腳及平安符發放點，民眾可於10月2日到10月4日陸巡遶境途中，前往發放地點領取平安符。

代理縣長林茂盛表示，10月2、3、4日是蘭陽媽祖文化節，他會全程陪同媽祖遶境3天，祈求媽祖庇佑風調雨順、國泰民安、縣民安康。縣府歡迎全國民眾作伙遶境，領取平安符。活動訊息請上「2026蘭陽媽祖文化節」臉書粉絲專頁查詢。

負責主祀的進安宮人員、代理縣長林茂盛、議長張勝德、立委吳宗憲與縣府主管向進駐神尊上香、祈福。記者戴永華／攝影

負責主祀的進安宮人員、代理縣長林茂盛、議長張勝德、立委吳宗憲與縣府主管向進駐神尊上香、祈福。記者戴永華／攝影

蘭陽媽祖文化節首次在紅色為主的平安符，加入藍色祥瑞色彩，設計亮眼且具有文青風。記者戴永華／攝影

蘭陽媽祖文化節首次在紅色為主的平安符，加入藍色祥瑞色彩，設計亮眼且具有文青風。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛扛起神轎進場，恭迎媽祖。記者戴永華／攝影

開放民眾鑽轎腳及領取平安符。記者戴永華／攝影