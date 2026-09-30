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200名師生心血保住了 台東「消逝的船與地景」不拆不移

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
吳秀華（左）與台東女中校長王垠（右）、美術教師康毓庭（中）在「消逝的船與地景」前合影，作品經協調後確定繼續留在海濱公園。記者尤聰光／攝影
吳秀華（左）與台東女中校長王垠（右）、美術教師康毓庭（中）在「消逝的船與地景」前合影，作品經協調後確定繼續留在海濱公園。記者尤聰光／攝影

原訂10月15日前汰除的台東海濱公園公共藝術作品「消逝的船與地景」，經各方協調後確定留在原地，不拆除、不移動，後續工程圍籬也將調整至作品後方。國民黨縣長參選人、議長吳秀華今前往現場會勘，與台東女中校長王垠、美術教師康毓庭等人確認作品後續處置；民進黨縣長參選人、立委陳瑩昨也邀集水利署及校方討論作品保存，達成原址保留共識。

「消逝的船與地景」由台東女中執行國教署藝術共創合作專案完成，女中美術班師生、中原大學建築系共同參與，超過200名師生歷時7個月完成，作品長約12公尺、高約3.5公尺，以船為媒介，從南島文化及海洋意象出發，呈現人與海、土地之間的關係。

吳秀華表示，她在中秋連假期間得知作品原訂汰除後，立即聯繫第八河川分署及縣府文化處了解原因並協調，在不影響工程施工、安全及相關規範前提下，第八河川分署同意調整圍籬施工範圍，讓作品得以保留。

她說，「消逝的船」不只是一件公共藝術，也是超過200位師生共同創作的青春及許多台東人的城市記憶。公共藝術的價值不只在作品本身，也在於讓土地、文化、人與生活透過藝術重新被看見；這次協調並非讓工程與藝術二選一，而是在兼顧工程安全及公共需求下，尋找可以並存的方式。

康毓庭表示，得知作品可能汰除後，老師、學生及校友還特別回到現場拍「告別照」，沒想到拍完隔天就接到議長辦公室通知，作品將可保留下來，「那一刻真的非常開心，也很感動」。她說，作品凝聚許多師生心血，也承載不同世代學生共同創作的記憶，既然確定留下，期盼文化處等相關單位未來能協助維護、修繕及管理，讓作品不只是「被留下來」，也能長久保存。

校長王垠表示，作品保存過程雖一度曲折，但最後結果是好的，他以「以人為美」、「成人之美」形容這次經驗，也感謝各方協助。她說，許多民眾得知作品可能拆除後，在社群平台表達不捨，也有人曾特別帶朋友到現場拍照，顯見作品已與地方及民眾產生連結。

縣府文化處視覺藝術科長金芝表示，在「安全第一」前提下，縣府尊重各方意見及最後決定，也會積極配合妥處，希望讓公共藝術作品獲得最好的保存與延續。

「消逝的船與地景」後方進行海岸構造物維修改善工程，後續施工圍籬將調整至作品後方，在兼顧工程安全下保留公共藝術作品。記者尤聰光／攝影
「消逝的船與地景」後方進行海岸構造物維修改善工程，後續施工圍籬將調整至作品後方，在兼顧工程安全下保留公共藝術作品。記者尤聰光／攝影

台東縣議會議長吳秀華（右）與台東女中校長王垠（左）、美術教師康毓庭（中）會勘「消逝的船與地景」，確認作品將原址保留、不拆不移。記者尤聰光／攝影
台東縣議會議長吳秀華（右）與台東女中校長王垠（左）、美術教師康毓庭（中）會勘「消逝的船與地景」，確認作品將原址保留、不拆不移。記者尤聰光／攝影

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