快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

不用再跑台東市 成功鎮設海岸線就業據點助原民找工作

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣海岸線專責就業服務據點今天在成功鎮揭牌啟用，服務涵蓋成功、東河、長濱、綠島及蘭嶼5地，讓海岸線及離島族人就近獲得就業服務。圖／台東縣政府提供
台東縣海岸線專責就業服務據點今天在成功鎮揭牌啟用，服務涵蓋成功、東河、長濱、綠島及蘭嶼5地，讓海岸線及離島族人就近獲得就業服務。圖／台東縣政府提供

台東縣政府為突破縣內狹長地形限制，提升偏遠地區族人就業服務可近性，積極向勞動部爭取經費補助，今在成功鎮忠仁里舉行「海岸線專責就業服務據點」揭牌啟用，服務範圍涵蓋成功鎮、東河鄉、長濱鄉、綠島鄉及蘭嶼鄉，提供族人就業諮詢、職缺媒合及職業訓練等一站式服務。

縣長饒慶鈴表示，全縣原住民族勞動力約3萬8749人，約占全國原住民族勞動力13%，但因地形狹長，海岸線地區居民前往市區洽辦就業服務，往往需要花費較多交通時間與成本，因此在成功鎮設置專責據點，希望把就業服務直接帶到海岸線地區，提升就業穩定性。。

新成立的服務據點將提供求職及求才登記、個人化就業媒合、友善雇主開發、就業防詐及勞動權益宣導等服務，並由熟悉地方文化及生活環境的人員提供協助，讓族人在找工作、轉職或參加職訓時，可以就近取得相關資訊。

在地潘姓族人表示，過去住在東海岸的族人，如果想了解工作機會、職業訓練或其他就業服務，有時得特別安排時間前往台東市區，對交通不便的偏鄉居民而言並不方便，如今成功鎮有專責服務據點，至少就近詢問，不必為了洽詢一項就業資訊特別跑一趟市區。

原民處長高忠雲指出，未來據點除提供基本就業媒合外，也將串聯社會福利服務中心及原住民族委員會相關就業服務資源，從求職、職涯諮詢、職業訓練到創業等面向，提供族人更完整的支持，讓有就業需求的民眾能夠就近獲得協助。

台東 工作 饒慶鈴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

支援青年就業補助4.8萬元 助逾1.5人踏出職涯第一步

每一份用心，都值得被看見——幸福啟航 Let’s 購 從庇護工場到一般職場，建立屬於自己的舞台

新北藍綠激戰 李四川拋4政見 蘇巧慧拓展中間票源

新竹就業中心徵才 10月1日台積電、美光等大廠於竹科釋出2,871個職缺

相關新聞

延續南迴「超人醫師」遺志 他捐700萬醫療車助奇美進東部

因得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，為縮短偏鄉就醫距離，國際獅子會300E-1區總監陳榮泰捐贈奇美醫療財團法人奇美醫院偏鄉巡迴醫療車及相關醫療、居家照護設備，總值700萬元。考量南迴山區道路條件，巡迴車採七人座四輪傳動車，搭配手持式超音波、攜帶式X光機、AI眼底鏡及遠距監測設備，未來投入南迴巡迴及居家醫療服務。

基隆「黃阿瑪」快閃店開幕 童子瑋：委外經營收益捐公益

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」9月24日在基隆港亮相後，15公尺高的「黃阿瑪」吸引民眾拍照，民進黨基隆市長參選人童子瑋今天說，港邊黃阿瑪快閃店今天開幕，由外部專業團隊負責營運，童子瑋團隊不會從中取得任何收益，店面收益扣除必要成本後，也將全數捐作公益。

閒置物品變校園寶物 台東環保局攜永安國小打造「好物循環小百貨」

台東縣環保局攜手鹿野鄉永安國小推動資源循環，9月起在校園設置「不用品再利用據點」，鼓勵學童將家中保存良好、已不再使用的二手書籍、玩具及生活用品帶到學校，透過交換與分享讓閒置物品找到新主人，校園也多了一處兼具「尋寶」與環境教育功能的好物循環小百貨。

2到6歲幼兒 花蓮送托、自己帶都補助

花蓮縣府昨啟動「幼兒育苗守護計畫」，設籍縣內二歲以上未滿六歲幼兒，就讀花蓮公私立教保機構，每人每學期六千元，未就讀機構第一胎至第三胎，發給每月五千至七千元不等，盼減輕家長育兒負擔，估算每學期經費共一億五千萬元，八千多人受惠，追溯到今年七月一日起生效。

承載師生心血 台東地景「消逝的船」不拆了

台東海濱公園公共藝術作品「消逝的船與地景」原預計下月拆除，引發地方不捨。國民黨縣長參選人吳秀華覺得有保存必要，搶先宣布協調各單位尋求原地保存。民進黨縣長參選人陳瑩隨即回應，她已邀經濟部水利署及校方討論，達成原址保存共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。