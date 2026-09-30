不用再跑台東市 成功鎮設海岸線就業據點助原民找工作

台東縣政府為突破縣內狹長地形限制，提升偏遠地區族人就業服務可近性，積極向勞動部爭取經費補助，今在成功鎮忠仁里舉行「海岸線專責就業服務據點」揭牌啟用，服務範圍涵蓋成功鎮、東河鄉、長濱鄉、綠島鄉及蘭嶼鄉，提供族人就業諮詢、職缺媒合及職業訓練等一站式服務。

縣長饒慶鈴表示，全縣原住民族勞動力約3萬8749人，約占全國原住民族勞動力13%，但因地形狹長，海岸線地區居民前往市區洽辦就業服務，往往需要花費較多交通時間與成本，因此在成功鎮設置專責據點，希望把就業服務直接帶到海岸線地區，提升就業穩定性。。

新成立的服務據點將提供求職及求才登記、個人化就業媒合、友善雇主開發、就業防詐及勞動權益宣導等服務，並由熟悉地方文化及生活環境的人員提供協助，讓族人在找工作、轉職或參加職訓時，可以就近取得相關資訊。

在地潘姓族人表示，過去住在東海岸的族人，如果想了解工作機會、職業訓練或其他就業服務，有時得特別安排時間前往台東市區，對交通不便的偏鄉居民而言並不方便，如今成功鎮有專責服務據點，至少就近詢問，不必為了洽詢一項就業資訊特別跑一趟市區。

原民處長高忠雲指出，未來據點除提供基本就業媒合外，也將串聯社會福利服務中心及原住民族委員會相關就業服務資源，從求職、職涯諮詢、職業訓練到創業等面向，提供族人更完整的支持，讓有就業需求的民眾能夠就近獲得協助。