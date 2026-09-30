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延續南迴「超人醫師」遺志 他捐700萬醫療車助奇美進東部

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／讀者提供
國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／讀者提供

因得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，為縮短偏鄉就醫距離，國際獅子會300E-1區總監陳榮泰捐贈奇美醫療財團法人奇美醫院偏鄉巡迴醫療車及相關醫療、居家照護設備，總值700萬元。考量南迴山區道路條件，巡迴車採七人座四輪傳動車，搭配手持式超音波、攜帶式X光機、AI眼底鏡及遠距監測設備，未來投入南迴巡迴及居家醫療服務。

此次捐贈源自陳榮泰對偏鄉醫療的牽掛，奇美醫院院長林宏榮的得意門生、已故排灣族「超人醫師」徐超斌，過去發起南迴醫療診所，去年9月離世後，南迴醫療仍持續運作，由同為排灣族的高元醫師接任，但醫療資源仍顯不足。陳榮泰經好友林玉柱介紹認識林宏榮及奇美醫院神經外科副部長陳志偉，餐敘得知徐超斌的故事後深受感動，進一步了解南迴醫療需求，決定捐贈巡迴醫療車。

陳榮泰表示，希望打通偏鄉醫療照護「最後一哩路」，讓部落長者、慢性病患及行動不便患者不必再翻山越嶺就醫，透過居家醫療與護理，讓醫療人員直接到家門口服務。

這輛巡迴車總價700萬元，其中國際獅子會基金會（LCIF）配合340萬元，陳榮泰及好友鄭久才各捐180萬元。陳榮泰說，自己從事汽車進口、保修及檢驗近半世紀，努力工作賺錢就是希望「取之社會、用之社會」，有能力時就回饋社會。

陳榮泰說，當初在談要捐贈這台車也是煞費苦心，為使巡迴車可以開進每一個需要被照護的病患家門口，考量南迴偏鄉地形，巡迴車捨棄大型車型，改採七人座四輪傳動車，並配置完整醫療設備及醫護人力。陳榮泰表示，「哪裡有匱乏，獅友們往哪裡有去，行善的腳步絕不停歇 ！」未來將持續帶動全區約3500名獅友投入公益，讓愛心走進更多需要醫療照護的偏鄉。

林宏榮表示，偏鄉醫療不只是把病人帶進醫院，更要讓醫療團隊主動走進社區與家庭。未來將依南迴需求運用巡迴車及可攜式醫療設備，進行健康評估、居家照護，並視個案需求銜接後端醫療資源。

國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／讀者提供
國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／讀者提供

國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／讀者提供
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國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／奇美醫院提供
國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／奇美醫院提供

國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／奇美醫院提供
國際獅子會300E-1區總監陳榮泰拋磚引玉，得知台東南迴偏鄉醫療資源不足，捐贈奇美醫院一輛醫療巡迴車及高階醫療設備，今天舉行捐贈儀式，讓奇美醫療資源跨越山海進入東部偏鄉。圖／奇美醫院提供

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