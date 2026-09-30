「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」9月24日在基隆港亮相後，15公尺高的「黃阿瑪」吸引民眾拍照，民進黨基隆市長參選人童子瑋今天說，港邊黃阿瑪快閃店今天開幕，由外部專業團隊負責營運，童子瑋團隊不會從中取得任何收益，店面收益扣除必要成本後，也將全數捐作公益。

童子瑋表示，黃阿瑪來到基隆港這一周，看到很多在地、外地朋友特別前來看阿瑪、拍照打卡，港邊每天都有很多人潮與笑聲，這次活動一開始就是希望透過有趣、親切的方式，讓更多人認識基隆。

童子瑋指出，快閃店這幾天試營運，店內提供多款黃阿瑪周邊商品，希望大家除了到港邊看大黃阿瑪，也能把小黃阿瑪帶回家，替2026的基隆400留下一個特別紀念。

童子瑋說，快閃店是邀請外部專業團隊負責實際營運，團隊僅協助活動推廣與支持，不會從店面銷售中取得任何收益；而快閃店營運收益在扣除必要成本後，也會全數捐作公益。希望把這次活動帶來的人氣與支持，再轉化成對社會有幫助的力量。

童子瑋表示，從最初邀請黃阿瑪來到基隆，想法其實很單純，「基隆400只有一次，我們能不能替這座城市多做一點事情？」他希望藉由大型水上裝置、親子活動與城市策展，讓更多人願意來到基隆，也讓市民在這個特別的年份，留下屬於這一代人的快樂記憶。

童子瑋表示，接下來2個月，黃阿瑪還會繼續陪著大家，後續也會陸續推出更多活動，歡迎市民與外地朋友繼續到基隆港走走，看看黃阿瑪，也順道走進市區、逛市場、吃美食。快閃店在港西街4號。

基隆「黃阿瑪」快閃店開幕，童子瑋：委外經營收益捐公益。圖／童子瑋競辦提供