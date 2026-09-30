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閒置物品變校園寶物 台東環保局攜永安國小打造「好物循環小百貨」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
學生可以將家中不再使用但仍保存良好的物品帶到學校，與同學交換或分享。圖／台東縣環保局提供
學生可以將家中不再使用但仍保存良好的物品帶到學校，與同學交換或分享。圖／台東縣環保局提供

台東環保局攜手鹿野鄉永安國小推動資源循環，9月起在校園設置「不用品再利用據點」，鼓勵學童將家中保存良好、已不再使用的二手書籍、玩具及生活用品帶到學校，透過交換與分享讓閒置物品找到新主人，校園也多了一處兼具「尋寶」與環境教育功能的好物循環小百貨

縣府表示，循環經濟從源頭減量、延長產品使用壽命，到再使用及資源再生，都是降低資源消耗與環境衝擊的重要方式。本次環保局與永安國小合作，也呼應聯合國永續發展目標SDG 17「多元夥伴關係」，透過官學合作將惜物、分享及負責任消費的觀念帶進校園。

走進據點展示櫃，可以看到童書、繪本、玩偶及各式生活用品，這些物品原本可能閒置在家中，如今透過交換重新被使用。據點空間布置也融入循環再利用概念，教室汰換的舊黑板經整理後重新「上工」，成為學生可以自由彩繪的創意畫布，從二手好物到再生黑板，讓循環經濟不只是口號，而是融入學生每天的校園生活。

對永安國小師生而言，這處小小的循環據點也成為校園裡有趣的生活教室。學生可以將家中不再使用但仍保存良好的物品帶到學校，與同學交換或分享，在「尋寶」過程中找到自己喜歡的物品；老師則透過日常引導，讓孩子從實際行動了解物品並非不需要就只能丟棄，透過整理、分享及再利用，同樣可以延續物品價值，也把惜物愛物的觀念帶回家庭。

環保局指出，永安國小長期推動環境教育，「不用品再利用據點」9月啟用後，由師生共同整理及布置，讓學生從物品交換過程中學習珍惜資源，也了解物品不一定要在原主人手中才有價值，透過分享就能延續使用生命。

環保局呼籲，資源循環可以從生活中的小事做起，家中若有仍堪使用的書籍、玩具或生活用品，可透過交換、分享或捐贈延續物品價值，並期待透過校園示範，將惜物愛物的觀念從學校帶回家庭及社區，共同打造資源循環的永續臺東。

教室汰換的舊黑板經整理後重新「上工」，成為學生可以自由彩繪的創意畫布。圖／台東縣環保局提供
教室汰換的舊黑板經整理後重新「上工」，成為學生可以自由彩繪的創意畫布。圖／台東縣環保局提供

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