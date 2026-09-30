2到6歲幼兒 花蓮送托、自己帶都補助

花蓮縣府昨啟動「幼兒育苗守護計畫」，設籍縣內二歲以上未滿六歲幼兒，就讀花蓮公私立教保機構，每人每學期六千元，未就讀機構第一胎至第三胎，發給每月五千至七千元不等，盼減輕家長育兒負擔，估算每學期經費共一億五千萬元，八千多人受惠，追溯到今年七月一日起生效。

花蓮縣長徐榛蔚昨邀縣內公私立教保服務機構，宣布這個學期起，縣內二歲以上至未滿六歲幼兒，無論是否上學，都有補助；此外，也補助保母的居家開辦設備費、定期健檢與心理諮商費用。

教育處長翁書敏表示，針對二至六歲就讀縣內公私立教保服務機構幼兒，每生每學期發給六千元，約六千九百人受惠，由園所造冊向縣府申請；未就讀的幼兒則比照中央發給育兒津貼，第一胎每月五千元、第二胎每月六千元、第三胎每月七千元，預計共約一千八百人受惠。

徐榛蔚說，「財劃法」修法與縣府逐年減債，讓花蓮財政壓力大幅紓解，能夠規畫跨世代的福利方案。「二到六歲幼兒育苗守護計畫」無論家長選擇自己帶、送托兒所或找保母，縣府都加碼補助，全面降低育兒負擔。

許媽媽家有三寶，女兒念小學，還有一對三歲多雙胞胎就讀準公共幼兒園。她說，扣除中央現有補助，雙胞胎每月讀幼兒園一共要再付三千多元，一學期約一萬八千元，樂見縣府加碼，但養三胎其他生活費負擔仍不小。