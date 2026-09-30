承載師生心血 台東地景「消逝的船」不拆了

台東海濱公園公共藝術作品「消逝的船與地景」原預計下月拆除，引發地方不捨。國民黨縣長參選人吳秀華覺得有保存必要，搶先宣布協調各單位尋求原地保存。民進黨縣長參選人陳瑩隨即回應，她已邀經濟部水利署及校方討論，達成原址保存共識。

「消逝的船與地景」是在二○二三年由台東女中美術班師生、中原大學建築系及全台高中美術班學生共同參與製作，兩百多名師生歷時七個月完成，長度十二公尺、高度三點五公尺。

作品歷經多次颱風侵襲，台東女中師生持續維護、修繕及補色，情感深厚，但為配合水利署海岸構造物維修改善工程，原預計十月十五日之前汰除。消息傳出後，參與創作的師生相當不捨，趕在拆除前留下最後合影，並設法爭取保留。

議長吳秀華先發出新聞稿宣布，「消逝的船與地景」是來自學生的創作，最後成為台東海濱的一部分，背後承載老師與學生心血，也是許多台東人和遊客共同回憶，希望在不影響海岸安全及工程需求之下，尋找更好的處理方式，讓公共建設與城市美學可以一起往前走。

三小時之後，陳瑩也表示，此作品承載許多師生的心血與回憶，是一件優質的大地藝術作品，政府應編列經費妥善維護、保存，並為作品投保，建立長期維護管理機制，讓藝術作品得以永續保存。

陳瑩並指出，水利署已允諾將配合修正及調整工程規畫，讓這件作品繼續留在原地。