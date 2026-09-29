清潔班隊開放民眾丟垃圾藏陷阱？謝國樑：重新研議開放時段和執法原則

基隆市大武崙一處環保局清潔隊的班隊部，開放民眾丟棄垃圾。市議員吳驊珈今天說，垃圾子車裝滿後，守法民眾丟棄的垃圾掉落地面，或長者拋不上去放地面竟收到罰單，並不合理。市長謝國樑認同吳的觀點，表示會研議區隔子車定點放置垃圾，和一般地點亂丟垃圾行為的執法標準。

吳驊珈在今天市議會定期會，市長施政總質詢議程質詢時說，許多大武崙地區的居民，因為工作等因素，無法配合垃圾車收運時間，因此會將垃圾帶到大武崙「垃圾場」丟棄。

她說，服務處近期陸續接獲民眾陳情，指他們把垃圾放在「垃圾場」，結果數月後竟然收到環保局開出的違反廢棄物清理法裁處書，要被罰4800元。老人家剛收到6500元中秋禮金，但收到2張罰單就不夠付了。

吳驊珈表示，自己也經常晚上去大武崙垃圾場丟垃圾，她認為會專程帶垃圾到那邊丟，都是想守法處理垃圾，不想亂丟的人，因為子車滿了掉出來被罰，很不公平。收到罰單的人當中，還有一名長者是熱心撿拾附近的垃圾，再帶去那裡丟棄，協助清潔環境收到罰單，情何以堪。

環保局長馬仲豪說，考量民眾的生活需求，以及地方民代、里長的建議，這處班隊部數十來年都是開放民眾，1天24小時可丟棄垃圾。因為清潔隊員不可能1天24小時都在那個地方執勤，所以就會發生垃圾子車裝滿的情況。

馬仲豪表示，環保局希望改成在特定時段，才開放民眾丟棄垃圾，但因當地民眾已經1天24小時丟習慣了，所以還要跟議員、里長和民眾溝通，討論那些時段最合適。

謝國樑認為，收運垃圾有一定的規律，他也不認為這個地方繼續維持1天24小時，開放民眾丟棄垃圾。 在設置垃圾子車的位置，跟一般地點取締亂丟垃行為的原則也應該不一樣，將在市務會議討論要怎麼執行和執法。