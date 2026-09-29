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大樓外牆磁磚剝落基議員促正視 市府：已做防護措施、列管住戶改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆火車站附近的中山一路一棟大樓外牆，發生磁磚、石塊剝落意外。基隆市議員施偉政今天勘查後，要求市府防範再釀災。圖／施偉政提供
基隆火車站附近的中山一路一棟大樓外牆，發生磁磚、石塊剝落意外。基隆市議員施偉政今天勘查後，要求市府防範再釀災。圖／施偉政提供

基隆火車站附近的中山一路一棟大樓外牆，發生磁磚、石塊剝落意外，市議員施偉政今天辦會勘，要求市府防範再釀災。基市府都市發展處表示，已請住戶做好防護措施，並應依法在3個月內完成修復。

施偉政說，服務處接獲市民陳情，指中山一路有棟大樓日前有外牆磁磚、石塊剝落，波及周邊商家招牌。大樓管理委員會及周邊店家已設置封鎖線、但當地民眾往來頻繁，擔心會發生傷人意外。

施偉政今天中午前往現場了解狀況後說，基隆已邁入超高齡社會，城市中的房屋及大樓也逐漸面臨老舊、外牆磁磚剝落等問題，建築物公共安全更不能等到發生事故後才處理。這起事件發生時，如果有行人經過被砸中，後果恐怕不堪設想。

施偉政表示，公共安全不能靠運氣，這次事件幸好沒有造成人員受傷，但周邊店家的營業及生計，已因安全疑慮受到影響。

施偉政要求市府除了針對個案進行處理，也應盤點全市屋齡較高的大樓，研議提供適當的輔導機制，協助公寓大廈管理委員會處理外牆修繕問題。例如以10年為一個階段，建立定期檢測或巡檢的機制，提早發現問題、提早處理，才能降低公共安全風險。

基市府都市發展處表示，9月16日已發函給住戶，要求做好緊急防護措施，並已設置警示設施。住戶代表並回覆，正在整合全體住戶意見，將召開臨時區權會，希望能取得共識，全面修繕外牆。

都發處指出，建築外牆發生磁磚掉落等意外，依規定要在10天內做好緊急防護措施，3個月內修復完成，若未改善將依違反建築法規定，裁罰6至30萬元。外牆屬共用範圍，需要全體區權人開會整合意見，市府將持續列管改善進度。

基隆火車站附近的中山一路一棟大樓外牆，發生磁磚、石塊剝落意外。基隆市議員施偉政今天勘查後，要求市府防範再釀災。圖／施偉政提供
基隆火車站附近的中山一路一棟大樓外牆，發生磁磚、石塊剝落意外。基隆市議員施偉政今天勘查後，要求市府防範再釀災。圖／施偉政提供

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